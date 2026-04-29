Την παράσταση του «Dracula» στο Γουέστ Εντ διέκοψε η πολυβραβευμένη ηθοποιός Σίνθια Ερίβο, το βράδυ της Δευτέρας (27/4), όταν αντιλήφθηκε έναν θεατή να βιντεοσκοπεί, σύμφωνα με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί χρήστες μοιράστηκαν περιγραφές από τη συγκεκριμένη παράσταση στο θέατρο Nöel Coward, όπου η Ερίβο υποδύεται 23 ρόλους στο κλασικό έργο του Μπραμ Στόκερ, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Κιπ Ουίλιαμς.

Ένας από τους παρευρισκόμενους περιέγραψε το σκηνικό: «Του ζήτησε τον λόγο ευθέως. Σήκωσε το χέρι της και είπε “Με συγχωρείτε, βιντεοσκοπείτε αυτή τη στιγμή;”. Και ο θεατής είπε απλώς “συγγνώμη”».

Cynthia Erivo brings her one woman Dracula show to a halt after spotting an audience member filming the West End production on their phone https://t.co/isZvrSkivZ — Daily Mail (@DailyMail) April 28, 2026

Μετά τη παρέμβαση, η Ερίβο αποχώρησε από τη σκηνή και επανήλθε όταν ο θεατής απομακρύνθηκε από την αίθουσα.

Η διακοπή διήρκεσε «περίπου δέκα λεπτά», σύμφωνα με σχόλιο ενός άλλου χρήστη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τη χρήση κινητών στις παραστάσεις, με πολλά θέατρα του Γουέστ Εντ να εκδίδουν ανακοινώσεις που απαγορεύουν αυστηρά τη βιντεοσκόπηση όσο οι ηθοποιοί βρίσκονται επί σκηνής.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα What’s On Stage, οι παραστάσεις του «Dracula» θα συνεχιστούν έως τις 31 Μαΐου.

Η κίνηση της Ερίβο έγινε μόλις μία ημέρα μετά την εντυπωσιακή της επίδοση στον Μαραθώνιο του Λονδίνου, όπου τερμάτισε σε λιγότερο από τρεισήμισι ώρες.

Διαβάστε επίσης:

«Εκάβη – Στη σκιά της Πολιτείας» σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού: Η τελευταία παράσταση στο Ηρώδειο πριν το τριετές κλείσιμό του

Το Θέατρο Τέχνης φωτίζει για πρώτη φορά στη σκηνή του Υπογείου τη ζωή, το έργο και το ανθρώπινο αποτύπωμα της Έλλης Αλεξίου

Σε καλοκαιρινή περιοδεία το «Sexy Laundry» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου







