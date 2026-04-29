ΘΕΑΤΡΟ

29.04.2026 14:18

Σίνθια Ερίβο: Διέκοψε παράσταση στο Γουέστ Εντ γιατί αντιλήφθηκε θεατή να βιντεοσκοπεί

Cynthia-Erivo-new

Την παράσταση του «Dracula» στο Γουέστ Εντ διέκοψε η πολυβραβευμένη ηθοποιός Σίνθια Ερίβο, το βράδυ της Δευτέρας (27/4), όταν αντιλήφθηκε έναν θεατή να βιντεοσκοπεί, σύμφωνα με αναφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί χρήστες μοιράστηκαν περιγραφές από τη συγκεκριμένη παράσταση στο θέατρο Nöel Coward, όπου η Ερίβο υποδύεται 23 ρόλους στο κλασικό έργο του Μπραμ Στόκερ, σε διασκευή και σκηνοθεσία του Κιπ Ουίλιαμς.

Ένας από τους παρευρισκόμενους περιέγραψε το σκηνικό: «Του ζήτησε τον λόγο ευθέως. Σήκωσε το χέρι της και είπε “Με συγχωρείτε, βιντεοσκοπείτε αυτή τη στιγμή;”. Και ο θεατής είπε απλώς “συγγνώμη”».

Μετά τη παρέμβαση, η Ερίβο αποχώρησε από τη σκηνή και επανήλθε όταν ο θεατής απομακρύνθηκε από την αίθουσα.

Η διακοπή διήρκεσε «περίπου δέκα λεπτά», σύμφωνα με σχόλιο ενός άλλου χρήστη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τη χρήση κινητών στις παραστάσεις, με πολλά θέατρα του Γουέστ Εντ να εκδίδουν ανακοινώσεις που απαγορεύουν αυστηρά τη βιντεοσκόπηση όσο οι ηθοποιοί βρίσκονται επί σκηνής.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα What’s On Stage, οι παραστάσεις του «Dracula» θα συνεχιστούν έως τις 31 Μαΐου.

Η κίνηση της Ερίβο έγινε μόλις μία ημέρα μετά την εντυπωσιακή της επίδοση στον Μαραθώνιο του Λονδίνου, όπου τερμάτισε σε λιγότερο από τρεισήμισι ώρες.

Διαβάστε επίσης:

«Εκάβη – Στη σκιά της Πολιτείας» σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού: Η τελευταία παράσταση στο Ηρώδειο πριν το τριετές κλείσιμό του

Το Θέατρο Τέχνης φωτίζει για πρώτη φορά στη σκηνή του Υπογείου τη ζωή, το έργο και το ανθρώπινο αποτύπωμα της Έλλης Αλεξίου

Σε καλοκαιρινή περιοδεία το «Sexy Laundry» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου



google_news_icon

cells
ΚΟΣΜΟΣ

Αναζητούν το μυστικό της μακροζωίας στην κυτταρική αναζωογόνηση – Τα πειράματα, ο Τζεφ Μπέζος και η Silicon Valley

pasok_trikoupi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται στον Δένδια για την απουσία ελληνικής συμμετοχής στα εξοπλιστικά 

karta_pos_forolotaria_3001_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση Μαρτίου – Δείτε αν κερδίσατε από 1.000 έως 50.000€

tsoukalas_2304_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς: Αίτημα για εξεταστική για να καλέσουμε Γεωργιάδη, Χατζηδάκη και Δένδια να συνδράμουν ως μάρτυρες

kimmel
MEDIA

Το μήνυμα Κίμελ σε Τραμπ μετά την απειλή ανάκλησης της άδειας του ABC: Η εκπομπή συνεχίζεται

Μήνυμα Μπουρδούμη στους «προστάτες» των θυτών και όσους κρατούν αποστάσεις - Media
LIFESTYLE

Αλέξανδρος Μπουρδούμης για την απώλεια του αδερφού του: «Μου το ανακοίνωσαν λίγες ώρες πριν από την παράσταση» (Video)

PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
PODCASTS

Podcast - Γιάννης Τσορτέκης: «Ζούμε την αχαλίνωτη μορφή του καπιταλισμού, θα πέσει στον γκρεμό που έφτιαξε»

kalxas-124218
ΚΑΛΧΑΣ

Η ασπίδα σε Σκέρτσο και οι 23 δυσαρεστημένοι, το τηλέφωνο Τσίπρα – Φάμελλου και η Πρωτομαγιά, 3 νέα από τα γκάλοπ και οι βολές της αντιπολίτευσης στη ΔΕΗ

kopsimo-louloudiou
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Τα φυτά «ουρλιάζουν» όταν πονούν – Αλλά εμείς δεν τα ακούμε (Audio)

dimosioi-ypalliloi_2410_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η νέα αρχιτεκτονική των μισθών στο Δημόσιο

cells
pasok_trikoupi
karta_pos_forolotaria_3001_1460-820_new
