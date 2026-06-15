Τσίπρας: «Τρέχει» τα οργανωτικά με στόχο την εκλογική ετοιμότητα – Με εκδήλωση στη Νίκαια απόψε, συνεχίζει τις εξορμήσεις στην κοινωνία

Στους ρυθμούς του τρίπτυχου οργανωτική συγκρότηση – πρόγραμμα – επαφή με την κοινωνία κινείται ο Αλέξης Τσίπρας και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με στόχο το κόμμα «να πάρει μπρος» από την κορυφή έως τη βάση και να τεθεί σε εκλογική ετοιμότητα. Μέχρι το τέλος Ιουνίου ο πρώην πρωθυπουργός θα έχει παρουσιάσει πληρέστερα το νέο κόμμα του σε ό,τι αφορά πρόσωπα και δομές, ενώ μέχρι και τα μέσα του επόμενου μήνα θα παρουσιάζονται τμήματα του προγράμματος το οποίο ολοκληρωμένο θα παρουσιαστεί τον Σεπτέμβριο στην ΔΕΘ.

Ήδη, τις προηγούμενες μέρες, ανακοινώθηκε ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, πρώην βουλευτής Ευβοίας, στη θέση του Γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής, ενώ το ευρύ όργανο, το Εθνικό Συμβούλιο, θα συνεδριάσει για πρώτη φορά το Σάββατο 27 Ιουνίου. Η σύνθεση τόσο του Εθνικού Συμβουλίου όσο και της Πολιτικής Επιτροπής, αναμένεται να ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Η ανάπτυξη της οργανωτικής συγκρότησης στη βάση συνεχίζεται μέσα από τη λειτουργία θεματικών ομάδων και πυρήνων συντονισμού, ενώ σιγά σιγά η ψηφιακή πλατφόρμα Myelas.gr θα αρχίσει να λειτουργεί και διαδραστικά με δυνατότητες ενημέρωσης, συζήτησης, διάδρασης και συντονισμού όλων των μελών της Συμπαράταξης.

Κεντρική επιδίωξη είναι, μέχρι να μπει για τα καλά το καλοκαίρι, να προχωρήσει η επαφή με την κοινωνία – με εξορμήσεις του Τσίπρα αλλά και των στελεχών της πρώτης γραμμής, για την προσέλκυση μελών ή ψηφοφόρων αλλά και για την εξοικείωση με τα πρόσωπα, τη ρητορική και τις βασικές πολιτικές δεσμεύσεις του κόμματος. Έτσι ώστε, να διατηρηθεί μια δυναμική και αυτή να αποτυπωθεί στις δημοσκοπήσεις έως το τέλος της περιόδου, προκειμένου η νέα σεζόν, τον Σεπτέμβριο, να ξεκινήσει από την καλύτερη δυνατή δημοσκοπική βάση.

Ο Αλέξης Τσίπρας, άλλωστε μετά την κατοχύρωση της δεύτερης θέσης που θα αναμένεται να οριστικοποιηθεί με το νέο κύκλο δημοσκοπήσεων, βάζει στόχο στη συνέχεια, το φθινόπωρο, την προσπάθεια για την μείωση διαφοράς με την Νέα Δημοκρατία, καθώς όπως είπε την Παρασκευή στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, η ΕΛ.Α.Σ. διεκδικεί τη νίκη στις δεύτερες κάλπες. Μάλιστα, διεμήνυσε στον Κυριάκο Μητσοτάκη να «μην κάνει όνειρα για τρίτη θητεία»

«Διαδραστικά», από τη Νίκαια

Στο πλαίσιο της προσπάθειας να επανασυστηθεί στην κοινωνία και ιδίως σε ακροατήρια στα οποία απευθύνεται προνομιακά, ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί απόψε στα «λιμέρια» της Β’ Πειραιά και συγκεκριμένα στην πλατεία 17ης Αυγούστου, στη Νίκαια (19:30).

Ο πρώην πρωθυπουργός και επικεφαλής της ΕΛ.Α.Σ. συνεχίζει με το μοντέλο των διαδραστικών εκδηλώσεων, στα πρότυπα των εκδηλώσεων με νέους (Unmute now) που σημαίνει ότι και στην αποψινή εκδήλωση τον λόγο θα πάρουν πρώτα οι πολίτες και θα ακολουθήσει μια σύντομη παρέμβαση από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.

Με αυτό τον τρόπο προσπαθεί σπάσει τα στερεότυπα των πολιτικών εκδηλώσεων με τους πολιτικούς που μιλούν από καθέδρας, να ανανεώσει τη σχέση εμπιστοσύνης με το κοινό και έτσι να επιτύχει τη μεγαλύτερη δυνατή κινητοποίηση των πολιτών, σε μια περίοδο που πλέον θεωρείται ανεπίσημα προεκλογική. Όπως αναφέρουν από την Αμαλίας στόχος είναι να ακουστεί η φωνή της κοινωνίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ώστε «να ανοίξει ο διάλογος που θα οδηγήσει σε μια αλλαγή κατεύθυνσης της χώρας», που θα οδηγήσει κατά συνέπεια, «όχι απλά στην πολιτική αλλαγή αλλά στην αλλαγή πολιτικής».

Στη Λευκωσία για την 3η Διεθνή Διάσκεψη του Ινστιτούτου Τσίπρα

Την Τετάρτη ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί στην Κύπρο, και συγκεκριμένα στη Λευκωσία, για την 3η Διεθνή Διάσκεψη που οργανώνει κάθε χρόνο το Ινστιτούτο του. Η Διάσκεψη οργανώνεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών «Προμηθέας» και έχει τίτλο «Διάσκεψη για την Ειρήνη και την Κοινωνική Δικαιοσύνη σε μία εποχή πολλαπλών κρίσεων».

Μεταξύ άλλων θα συμμετάσχουν σημαντικές προσωπικότητες, ο καθηγητής Οικονομικών Thomas Piketty, η πρώην Πρόεδρος της Βουλής και πρώην Υπουργός Άμυνας της Χιλής, Maya Allende, ο Γερουσιαστής και πρώην Πρόεδρος του Partido dos Trabalhadores, Humberto Costa, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής της Αιγύπτου και πρώην ΥΠΕΞ, Sameh Shoukry, ο αντιπρόεδρος του Centre for International Relations, Matt Duss, η πρόεδρος του CTP, Sila Usar Incirli, ο δήμαρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος και ο επικεφαλής της τουρκοκυπριακης κοινότητας στη Λευκωσία, Mehmet Harmanci. Η διάσκεψη θα κλείσει με τις παρεμβάσεις του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου και του πρώην Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα.

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