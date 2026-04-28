ΤΡΙΤΗ 28.04.2026 14:58
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.04.2026 14:50

Σε καλοκαιρινή περιοδεία το «Sexy Laundry» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο και τη Ρένια Λουιζίδου

28.04.2026 14:50
parastasi-new

Μετά από ατέλειωτα sold out, πολλή αγάπη από το κοινό και τον «γάμο» τους να μπορεί πλέον να χαρακτηριστεί ως ένα από τα μεγαλύτερα θεατρικά γεγονότα των τελευταίων ετών, ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου βάζουν ξανά πλυντήριο…

Συναισθήματα, αγωνίες, νεύρα, γκρίνια, χιούμορ, αγάπη, ΣΕΞ, όλα αυτά μαζί στο πρόγραμμα για… ευαίσθητα!

Και βγάζουν τα συζυγικά τους άπλυτα στη φόρα σε επιλεγμένες πόλεις της Ελλάδας με την ξεκαρδιστική, τρυφερή και βαθιά ανθρώπινη κωμωδία “Sexy Laundry” της Michele Riml.

Ένα έργο – ποίημα για την ερωτική ζωή του σύγχρονου ζευγαριού

Το θεατρικό έργο της Michele Riml, “SexyLaundry” καταπιάνεται με τα ερωτικά αδιέξοδα και αποτελεί ένανειλικρινή κωμικό καθρέφτη της ερωτικής ζωής των σύγχρονων ζευγαριών.

25 χρόνια γάμου, 3 παιδιά, λίγα παχάκια, ολίγη φαλακρίτσα, πολλή γκρίνια, πολλή ανασφάλεια, πολλή αγάπη και ολίγον sex. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από ένα παντρεμένο ζευγάρι που αποφασίζει να “ξαναπαντρευτεί” και να αναζωπυρώσει τη σεξουαλική του ζωή.

Ο Λάρι και η Άλις βρίσκονται σ’ ένα δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου, και με το εγχειρίδιο “ΣΕΞ ΓΙΑ ΑΡΧΑΡΙΟΥΣ” ανά χείρας, αμήχανοι προσπαθούν να βρουν τη χαμένη ερωτική επιθυμία και το το περασμένο μεγαλείο του πάθους τους.

Η παράσταση που σκηνοθετεί ο Σπύρος Παπαδόπουλος

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου με όπλα τους το χιούμορ και την ειλικρίνεια καθίζουν τον γάμο τους στο “ντιβάνι” της  ψυχανάλυσης και μέσα σε ένα δωμάτιο πολυτελούς ξενοδοχείου αποδεικνύουν πως τελικά η δύναμη της αγάπης μπορεί να νικήσει τα πάντα.

Η δυναμική τους είναι και το κλειδί της παράστασης, καθώς με τις ερμηνείες τους, καταφέρνουν να δώσουν σάρκα και οστά στους χαρακτήρες και το κοινό μπορεί να ταυτιστεί, να συνδεθεί μαζί τους και να αναλογιστεί τη σημασία της επικοινωνίας, της εμπιστοσύνης και της ανανέωσης σε μια μακροχρόνια σχέση.

Συντελεστές:

  • Σκηνοθεσία: Σπύρος Παπαδόπουλος
  • Μετάφραση: Νικολέτα Κοτσαηλίδου
  • Σκηνικά  Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη
  • Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας
  • Μουσική επιμέλεια: Ιάκωβος Δρόσος

Πρωταγωνιστούν: Σπύρος Παπαδόπουλος και Ρένια Λουιζίδου

Πρώτοι Σταθμοί Περιοδείας

  • Σάββατο 27 Ιουνίου | Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού
  • Δευτέρα 29 Ιουνίου | Δημοτικό Κηποθέατρο Αλκαζάρ – Λάρισα
  • Τρίτη 30 Ιουνίου & Τετάρτη 1 Ιουλίου | Ανοιχτό Θέατρο Συκεών “Μάνος Κατράκης” – Θεσσαλονίκη
  • Παρασκευή 3 Ιουλίου | Κατράκειο Θέατρο – Νίκαια
  • Δευτέρα 6 Ιουλίου | Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη

google_news_icon

FAMELLOS_VOULI
parastasi-new
680654317_1369514078545807_6755104846433707663_n
sakis arnaoutoglou epitropi 2026
ert_ktirio_new
ilikiomenoi-new
tzavelas- tasoylas- tsoykala – marinakis- new
PODCAST TSORTEKIS SITE 28.04
efka-pirovolismoi
stelios loymakis 2
FAMELLOS_VOULI
parastasi-new
680654317_1369514078545807_6755104846433707663_n
