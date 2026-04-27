ΔΕΥΤΕΡΑ 27.04.2026 12:10
27.04.2026 11:16

«Toxicity» για 2η χρονιά στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα – Σε σκηνοθεσία Γιώργου Νικολόπουλου

Πρεμιέρα για δεύτερη χρονιά έκανε το Toxicity, την Παρασκευή (24/4), στον Τεχνοχώρο Φάμπρικα.

Τρεις κρατούμενες. Ένα κελί. Ένα σχέδιο που δοκιμάζει τις σχέσεις τους. Θα καταφέρουν, άραγε, να αποδράσουν από τις προσωπικές τους «φυλακές»;

Εμπνευσμένο από το “American Buffalo” του David Mamet, το Toxicity είναι ένα σύγχρονο έργο με σκοτεινό χιούμορ, που προσεγγίζει τον εγκλεισμό σαν καθρέφτη των πιο σκοτεινών πλευρών του ανθρώπου όταν βρεθεί σε οριακές συνθήκες. Μακριά από τις συμβάσεις της καθημερινότητας, οι έννοιες της ηθικής, της πίστης και της ταυτότητας μετακινούνται, αποκαλύπτοντας το εύθραυστο υπόστρωμα πάνω στο οποίο στηρίζονται.

Στο κλειστό σύμπαν της φυλακής, η στέρηση της πραγματικότητας παραμορφώνει την αντίληψη, προσδίδοντας στα πράγματα διαφορετική βαρύτητα και σημασία. Τα κατώτερα ένστικτα, τα συναισθήματα και οι ζοφερές σκέψεις διογκώνονται και γίνονται δαίμονες. Ο άνθρωπος στρέφεται ενάντια στον άνθρωπο και το είδος μας οδηγείται στον κοινωνικό κανιβαλισμό.

Η ανάγκη για σύνδεση συγκρούεται με την ανησυχία της προδοσίας και η επιθυμία για ελευθερία με την αγωνία της ματαίωσής της. Η αγωνία του να εξαφανιστεί, να μην υπάρχει, να μην ανήκει κάπου τον οδηγεί να διαλύσει και να αφανίσει είτε με δόλο είτε ακούσια.

Το έργο γίνεται μια στοχαστική κατάβαση στα όρια της ανθρώπινης αντοχής – εκεί όπου η ύπαρξη ορίζεται από την ανάγκη να ανήκεις, να σε βλέπουν, να μην χαθείς.

  • Κάθε ΠαρασκευήΣάββατο και Κυριακή | Ώρα: 21:30
  • Τεχνοχώρος Φάμπρικα

Σημείωμα Σκηνοθέτη

Ο εγκλεισμός επηρεάζει τον τρόπο που λειτουργούν οι άνθρωποι σε συνθήκες πίεσης. Τους κάνει να αντιδρούν σπασμωδικά, με μια κανιβαλιστική διάθεση που μεταμορφώνει όλες τους τις σχέσεις σε τοξικές. Τα πιο δύσκολα συναισθήματα είναι εκείνα που εξαπλώνονται πιο εύκολα ανάμεσά μας – ο φόβος, η καχυποψία. Έχουμε μια τάση, ως άνθρωποι, να επαναπαυόμαστε σε αυτά. Να απομονωνόμαστε. Να σκεφτόμαστε εύκολα το χειρότερο.

Η μικροκοινωνία της φυλακής είναι ένας αντικατοπτρισμός και της κοινωνίας “έξω” – με την διαφορά ότι στην κοινωνία έξω υπάρχουν περισσότεροι διέξοδοι διαφυγής. Όμως όταν αυτοί οι διέξοδοι χαθούν, είτε επειδή κάποιοι μας τις στέρησαν είτε επειδή τις στερήσαμε εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας, τα πιο άγρια ένστικτα της επιβίωσης αναδύονται στην επιφάνεια.

Οι έννοιες της εμπιστοσύνης, της ενσυναίσθησης και της αλληλεγγύης χάνονται και δίνουν την θέση τους στον φόβο, την καχυποψία και τον ατομισμό. Κι έτσι, σε μια κοινωνία που επικρατούν αυτά τα συναισθήματα, γεννιέται το ερώτημα: πόσο ελεύθεροι είμαστε πραγματικά;

Επί σκηνής, τρεις ηθοποιοί. Τρεις γυναίκες. Τρεις κρατούμενες. Ένα mexican standoff χωρίς πραγματικό νικητή.  Ένα τρίγωνο που η σύγκρουση θα περνάει από τον ένα στον άλλο σαν μπαλάκι. Το σκηνικό: ένα στενό κελί φυλακής. Η ατμόσφαιρα είναι ασφυκτική. Τα σώματα των ηθοποιών παλεύουν με τον χώρο. Σε μια καθημερινότητα όπου η κάθε μέρα μοιάζει ίδια με την προηγούμενη, η υπομονή εξαντλείται, οι θεματικές εξαντλούνται, η κούραση της στασιμότητας υπερκαλύπτει την όρεξη για ζωή και η γλώσσα αλλάζει. Ο λόγος γίνεται άμεσος, κοφτός, επιτακτικός, άναρχος και επαναληπτικός. Η φόρμα της παράστασης είναι ρεαλιστική. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στις σχέσεις των χαρακτήρων και στη δυναμική μεταξύ τους, μέσα από μια προσέγγιση φυσικής υποκριτικής. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήσαμε μια μαύρη κωμωδία, που ταξιδεύει τον θεατή μέσα από διαδοχικά στάδια συναισθημάτων.

Γιώργος Νικολόπουλος

Συντελεστές

  • Συγγραφέας: Γιώργος Νικολόπουλος, Μαρία Δαμασιώτη
  • Σκηνοθεσία: Γιώργος Νικολόπουλος
  • Δραματουργία: Γιώργος Νικολόπουλος, Μαρία Δαμασιώτη
  • Σκηνογραφία και ενδυματολογία: Σοφία Παππά
  • Κίνηση: Παύλος Ιορδανόπουλος
  • Φωτισμοί: Κωνσταντίνα Ποντίκη
  • Βοηθός σκηνοθέτη: Βαγγέλης Αμπατζής
  • Φωτογραφίες / Trailer: Πάτροκλος Σκαφίδας
  • Αφίσα: Βαγγέλης Γαβριηλίδης

Ερμηνεύουν: Ασημίνα Αναστασοπούλου, Σταύρια Νικολάου, Φανή Ξενουδάκη

  • Τεχνοχώρος Φάμπρικα (Μεγ. Αλεξάνδρου 125)

