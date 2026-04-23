ΠΕΜΠΤΗ 23.04.2026 14:23
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

23.04.2026 12:37

«Τζένη Τζένη»: Πρεμιέρα απόψε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Η πολυαναμενόμενη παραγωγή σε σκηνοθεσία του Νίκου Καραθάνου

«Ο κινηματογράφος δεν αγαπάει το θάνατο»

Με αρχική έμπνευση το «Τζένη Τζένη», την κλασική ταινία της Φίνος Φίλμς, ο Νίκος Καραθάνος στρέφει το βλέμμα του στην μυθική πλέον αφήγηση των ελληνικών ταινιών, την αφήγηση μιας Ελλάδας φωτός, καλοκαιριού, ελαφρότητας και ομορφιάς που στη σύγχρονη εποχή φαντάζει όλο και πιο μακρινή.

Με νοσταλγία για την χαμένη αυτή αφέλεια των καλοκαιρινών βραδιών, και με ένα θίασο “σκιών”, φαντασμάτων των ηρώων της κλασικής ταινίας, στήνει ένα καλοκαιρινό, ηλιόλουστο ρέκβιεμ, έναν θρήνο για το τέλος αυτής της εποχής και συνάμα μια γιορτή για την αθανασία που της χάρισε η ασημένια οθόνη.

Μέσα σε αυτό το γιορτινό και πένθιμο κλίμα, οι ηθοποιοί του θιάσου αναζητούν αυτές τις θεϊκές μορφές που συνόδεψαν τα κυριακάτικα τραπέζια των παιδικών τους χρόνων, σε μια Ελλάδα που να καταδύεται καθημερινά στο πέλαγος των αναμνήσεων της, αναζητώντας τον εαυτό της, ξανά και ξανά.

Ταυτότητα παράστασης

  • Πρωτότυπο κείμενο: Κώστας Πρετεντέρης, Ασημάκης Γιαλαμάς
  • Σκηνοθεσία – σύλληψη: Νίκος Καραθάνος
  • Διασκευή – δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Αποσκίτης
  • Σκηνικά: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης
  • Κοστούμια: Άγγελος Μέντης
  • Μουσική: Άγγελος Τριανταφύλλου
  • Φωτισμοί: Ελίζα Αλεξανδροπούλου
  • Κίνηση: Αμάλια Μπένετ
  • Βοηθός Σκηνοθέτη: Ιωάννα Μπιτούνη
  • Συνεργάτες Σκηνοθέτες: Δημήτρης Σταυρόπουλος & Ορέστης Σταυρόπουλος
  • Φωτογραφίες promo: Γιώργος Καπλανίδης
  • Φωτογραφίες παράστασης: Ελίνα Γιουνανλή
  • Βίντεο: Light in the box
  • Make up: Όλγα Φαλέι
  • Κομμώσεις: Θωμάς Γαλαζούλας
  • Διεύθυνση παραγωγής: Έφη Πανουργιά
  • Επικοινωνία – Γραφείο Τύπου: Μαρία Τσολάκη
  • Social Media – Διαφήμιση: Renegade Media, Βασίλης Ζαρκαδούλας
  • Συμπαραγωγή: Τεχνηχώρος Θεατρικές Παραγωγές

Η παράσταση πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 100 χρόνων από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη.

Διανομή

Το ΣΚΟΥΤΑΡΕΪΚΟ
· Τζένη Σκούταρη: Γαλήνη Χατζηπασχάλη
· Κοσμάς Σκούταρης: Νίκος Καραθάνος
· Ματίνα Σκούταρη: Άγγελος Παπαδημητρίου

Το ΚΑΣΑΝΔΡΕΪΚΟ
· Νίκος Μαντάς: Χρήστος Λούλης
· Ντιάνα Κασανδρή: Χάρις Αλεξίου
· Μίλτος Κασανδρής: Κώστας Μπερικόπουλος

ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΕΣ
· Υβόννη Καρίπη: Ζέτα Μακρυπούλια
· Κλάρα Καρίπη: Ιωάννα Μαυρέα

ΑΛΛΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
· Ανδρέας Δερμέζης, Στράτος, μπράβος: Γιάννης Κότσιφας
· Μίμης Φραγκόπουλος, νησιώτης, αστυνομικός: Αλέξανδρος Σκουρλέτης
· Σοφία η υπηρέτρια: Ιωάννα Μπιτούνη

Και 4μελής ορχήστρα

INFO
Ημέρες & Ώρες παραστάσεων
Τετάρτη & Κυριακή: 19.00
Πέμπτη & Παρασκευή: 20:30
Σάββατο 17.30 & 21.00

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά (Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς)

