Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου μαχητή μου

Ευχές στον Γιώργο Μυλωνάκη για τα γενέθλιά του έστειλε δημόσια η Τίνα Μεσσαροπούλου, αποκαλώντας τον σύζυγό της «μαχητή» ενώ παράλληλα τόνισε ότι η σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή για την οικογένειά τους.

Η δημοσιογράφος έκανε μία ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, που έκλεισε τα 53.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου τόνισε ότι τα φετινά του γενέθλια έχουν ιδιαίτερη αξία, μετά την περιπέτεια της υγείας του που ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου, μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε.

Πιο αναλυτικά, η δημοσιογράφος σημείωσε στο Instagram story που έκανε για τον Γιώργο Μυλωνάκη: «Χάρη στη δύναμή σου, τη βοήθεια του Θεού και την αγάπη μας είμαστε όλοι μαζί σήμερα και γιορτάζουμε όχι μόνο την ημέρα που ήρθες στη ζωή αλλά την ημέρα που αναγεννήθηκες! Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου μαχητή μου».

Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύτηκε στις 15 Απριλίου στον «Ευαγγελισμό» και στη συνέχεια μετά από 26 ημέρες νοσηλείας στη ΜΕΘ, μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Στις 28 Μαΐου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή έκανε γνωστό μέσα από το «Happy Day» πως ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ επέστρεψε στην Ελλάδα.



Όπως είπε η παρουσιάστρια: «Οι Γερμανοί έκαναν αυτό που έπρεπε, και το έκαναν καλά χωρίς να αδικήσουμε τους Έλληνες γιατρούς γιατί ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε την τύχη να βρεθεί στον Ευαγγελισμό με μια πολύ καλή ομάδα γιατρών» και πρόσθεσε: «Ο Γιώργος Μυλωνάκης είναι πλέον στην Ελλάδα, σε ένα κέντρο αποκατάστασης».

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