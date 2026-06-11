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11.06.2026 10:45

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 38χρονου για σεξουαλική παρενόχληση 16χρονων κοριτσιών σε λεωφορείο

11.06.2026 10:45
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Χειροπέδες σε έναν 38χρονο, με την κατηγορία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά δύο 16χρονες μέσα σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, πέρασε η αστυνομία.

Ο άνδρας συνελήφθη χθες (10/6) το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, έπειτα από σχετική καταγγελία.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (11/6) στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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