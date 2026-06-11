Χειροπέδες σε έναν 38χρονο, με την κατηγορία ότι παρενόχλησε σεξουαλικά δύο 16χρονες μέσα σε αστικό λεωφορείο στη Θεσσαλονίκη, πέρασε η αστυνομία.

Ο άνδρας συνελήφθη χθες (10/6) το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας, έπειτα από σχετική καταγγελία.

Εις βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα (11/6) στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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