Πανελλαδικές 2026 – ΕΠΑΛ: Τα θέματα που έπεσαν σήμερα

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα θέματα στα μαθήματα ειδικότητας που εξετάστηκαν σήμερα Πέμπτη 11/06 στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026 στα Επαγγελματικά Λύκεια.

Δείτε τα θέματα για το μάθημα «Ηλεκτρικές Μηχανές»

Δείτε τα θέματα για το μάθημα «Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις»

Δείτε τα θέματα για το μάθημα «Ναυσιπλοΐα ΙΙ»

Δείτε τα θέματα για το μάθημα «Ναυτικές Μηχανές»

Διαβάστε επίσης

Χανιά: Άκαρπες οι έρευνες για τη 45χρονη που αγνοείται

Πανελλήνιες 2026: Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις βάσεις ανά επιστημονικό πεδίο – Πτώση σε Νομική, Πολυτεχνικές σχολές και Ιατρική

Διπλό φονικό στο Αίγιο: Δεν ομολογεί ο Ιταλός – Τα στοιχεία που τον «καίνε»