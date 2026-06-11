Διπλό φονικό στο Αίγιο: Δεν ομολογεί ο Ιταλός – Τα στοιχεία που τον «καίνε»

Στην αρχική του θέση, ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το διπλό φονικό στο Αίγιο με θύματα την 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της, παραμένει ο 65χρονος Ιταλός που χθες συνελήφθη από τις αστυνομικές Αρχές.

Παρά τα επιβαρυντικά στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές εναντίον του, ο 65χρονος, φερόμενος ως δράστης του φονικού, συνεχίζει να παρουσιάζει τη δική του εκδοχή για τα όσα έγιναν μέσα στο σπίτι στον Λόγγο Αιγίου.

«Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της νύχτας έφυγα από το υπνοδωμάτιο που κοιμόμουν με την 54χρονη και πήγα στο σαλόνι. Εκεί αποκοιμήθηκα. Ξύπνησα γύρω στις 7:30 το πρωί, ήπια έναν καφέ και πίστευα ότι κοιμόντουσαν.

Γύρω στις 10:00 πήγα στο υπνοδωμάτιο μας γιατί είχαμε ένα ραντεβού με γιατρό στις 11:00, αλλά δεν ήταν εκεί.

Πιο μετά τους αναζήτησα στο υπνοδωμάτιο του 26χρονου, κατάφερα να ανοίξω την πόρτα με δυσκολία και τους βρήκα νεκρούς. Δεν γνωρίζω ποιος τους σκότωσε, ούτε αντιλήφθηκα κάτι κατά τη διάρκεια της νύχτας», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 65χρονος.

Σύμφωνα ωστόσο με τα στοιχεία της έρευνας, γύρω στις 5 τα ξημερώματα, ο δράστης φέρεται να πλησίασε τον 26χρονο την ώρα που κοιμόταν και να τον πυροβόλησε εξ επαφής στο κεφάλι με φλόμπερ. Παρά το θανατηφόρο τραύμα, ακολούθησαν και έξι μαχαιριές.

Η 54χρονη γυναίκα φέρεται να δέχθηκε πάνω από 20 μαχαιριές, σύμφωνα με τη μακροσκοπική εκτίμηση του ιατροδικαστή.

Και τα δύο θύματα δεν φαίνεται να έφεραν αμυντικά τραύματα, ενώ στον 65χρονο Ιταλό εντοπίστηκαν μόνο κάποιες αμυχές.

Οι αστυνομικοί δεν βρήκαν ίχνη παραβίασης στο σπίτι, στοιχείο που ενισχύει την εκτίμηση ότι δεν είχε εισέλθει τρίτο πρόσωπο.

Βρέθηκε επίσης πλυμένο εσώρουχο του δράστη με ίχνη αίματος, καθώς και ενδείξεις καθαρισμού σημείων του σπιτιού με οινόπνευμα. Παράλληλα, καταγράφονται αντιφάσεις στις καταθέσεις του σχετικά με τις κρίσιμες ώρες.

Ο 65χρονος κρατείται μέχρι την απολογία του την Παρασκευή όπου αναμένεται να απολογηθεί για τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του για τη διπλή ανθρωποκτονία.

«Σήμερα αναμένουμε απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια»

Για την υπόθεση που έχει συγκλονήσει το πανελλήνιο μίλησε σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Mega η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου η οποία επιβεβαίωσε πως ο 65χρονος Ιταλός δεν έχει ακόμα ομολογήσει το έγκλημα.

«Επιμένει στην αρχική του θέση. Ότι ουσιαστικά ξύπνησε και είδε τις δύο σορούς μέσα στο σπίτι χωρίς να έχει αντιληφθεί τι έχει προηγηθεί.

Η έρευνα της Αστυνομίας όμως δεν σταματάει εδώ και σήμερα αναμένουμε απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια ως προς τα ευρήματα (που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι), το μαχαίρι που κατασχέθηκε και το όπλο.

Το τεστ για την ανίχνευση πυρίτιδας που έγινε στον κατηγορούμενο, θα υπάρχει επίσης απάντηση σήμερα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως επίσης και για το ρούχο που κατασχέθηκε, το οποίο έχει κάποια σημάδια που παραπέμπουν σε κηλίδες αίματος.

Με τη χρήση βιντεοληπτικού υλικού οι συνάδελφοι έχουν αποκλείσει την ύπαρξη άλλου ατόμου στο σπίτι. Υπάρχει κάμερα σε γειτονική οικία, ενώ δεν υπάρχει και κανένα ίχνος παραβίασης στην οικία», είπε η κυρία Δημογλίδου.

Και συμπλήρωσε: «Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία να επιμένει μέχρι το τέλος, ακόμα και μέχρι να καταδικαστεί, στην αρχική του θέση. Προσπαθούμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος αυτήν την υπόθεση, να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την κατηγορία ώστε να δώσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που χρειάζεται η ανακριτική αρχή για να αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση».

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο θύματα εντοπίστηκαν στο σπίτι τους μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η σορός του 26χρονου βρέθηκε στο κρεβάτι του δωματίου του. Η μητέρα του εντοπίστηκε νεκρή στην είσοδο του δωματίου.

Όσον αφορά τα επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος του 65χρονου αρχικά, όπως προαναφέρθηκε, δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης στο σπίτι, γεγονός που σημαίνει ότι, όταν έγινε το έγκλημα, στον χώρο δεν βρισκόταν κανείς τρίτος.

Αρχικά θεώρησαν πως ο άνδρας ίσως είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ωστόσο, η εικόνα του δεν έδειχνε κάτι τέτοιο. Αυτό που εξετάζεται είναι το ενδεχόμενο να έπλυνε τα χέρια και άλλα σημεία του σώματός του με οινόπνευμα.

Επιπλέον, ερευνώνται και οι αντιφάσεις στις οποίες υπέπεσε κατά την εξέτασή του. ο 65χρονος είπε ότι στις 11:30 το πρωί είχαν κλείσει ραντεβού σε γιατρό.

Στη συνέχεια υποστήριξε ότι είχε ώρα να τους ακούσει και πως σηκώθηκε για να δει τι κάνουν. Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν άκουσε τίποτα, ούτε φωνές ούτε πυροβολισμό.

Τέλος, οι αστυνομικοί εντόπισαν αμυχές στα χέρια του κατηγορούμενου, ενώ στα νύχια της 54χρονης βρέθηκε βιολογικό υλικό, το οποίο μέχρι στιγμής παραμένει αταυτοποίητο.

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