Διπλό φονικό στο Αίγιο: Πάνω από 20 μαχαιριές στην 54χρονη, εξ επαφής πυροβολισμός και πολλαπλά τραύματα στον 26χρονο – Πιθανώς οικονομικά τα κίνητρα

Νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική εξέταση ρίχνουν «φως» στο διπλό φονικό που έχει συγκλονίσει το Αίγιο, όπου μια 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, ο νεαρός άνδρας έφερε τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό εξ επαφής με αεροβόλο όπλο. Οι εκτιμήσεις των ειδικών αναφέρουν ότι το χτύπημα πιθανόν έγινε ενώ το θύμα κοιμόταν. Στη συνέχεια δέχθηκε διαδοχικά χτυπήματα με μαχαίρι, με τουλάχιστον έξι τραύματα να έχουν καταγραφεί στην περιοχή του θώρακα.

Ακόμη πιο βίαιη φαίνεται πως ήταν η επίθεση σε βάρος της 54χρονης, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε περισσότερες από 20 μαχαιριές στο σώμα της.

Οι Αρχές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο γεγονός ότι κανένα από τα δύο θύματα δεν έφερε αμυντικά τραύματα, στοιχείο που παραπέμπει σε αιφνιδιαστική επίθεση. Την ίδια ώρα, οι έρευνες συνεχίζονται με βασικό ύποπτο για το διπλό φονικό τον 65χρονο σύντροφο της γυναίκας.

Οικονομικές διαφορές στο επίκεντρο της έρευνας

Οι ερευνητές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στις σχέσεις του κατηγορούμενου με τα θύματα και ειδικότερα σε πιθανές οικονομικές διαφορές μεταξύ τους.

Μέσα από καταθέσεις συγγενών και προσώπων του περιβάλλοντος της οικογένειας, η ΕΛ.ΑΣ. επιχειρεί να χαρτογραφήσει το κίνητρο της διπλής ανθρωποκτονίας. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο Ιταλός φέρεται να είχε σοβαρές προστριβές με την 54χρονη για οικονομικό θέμα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η γυναίκα είχε ενημερώσει τον γιο της για την κατάσταση και του είχε ζητήσει να επιστρέψει από τη Γερμανία, όπου ζούσε, εργαζόταν και σπούδαζε. Ο 26χρονος έφτασε στην Ελλάδα μόλις δύο ημέρες πριν από το έγκλημα.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο 26χρονος να επιθυμούσε να μεταφέρει τη μητέρα του στη Γερμανία, γεγονός που πιθανόν να προκάλεσε αντιδράσεις από τον 65χρονο σύντροφό της, με τον οποίο συγκατοικούσε τα τελευταία 15 χρόνια.

Την Παρασκευή η απολογία του 65χρονου

Την ίδια ώρα ο κατηγορούμενος εξακολουθεί να αρνείται κάθε σχέση με τη δολοφονία. Η απολογία του έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 12/6, στις 11:00 στα δικαστήρια του Αιγίου.

Η δικηγόρος που ορίστηκε από το δικαστήριο για την υπεράσπισή του υποστηρίζει ότι η δικογραφία δεν είναι πλήρης, καθώς δεν έχουν ενσωματωθεί ακόμη τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA, ούτε τα ευρήματα από τους ελέγχους για ίχνη πυρίτιδας στο Φλομπέρ.

Παράλληλα, οι Αρχές επιχειρούν να αποσαφηνίσουν τι ακριβώς συνέβη στο χρονικό διάστημα από τις 06:00 έως τις 11:00, όταν αποκαλύφθηκε το έγκλημα.

Υλικό από κάμερα ασφαλείας γειτονικής κατοικίας δεν καταγράφει καμία κίνηση προς ή από το σπίτι από τις 04:00 τα ξημερώματα έως τις 11:00, στοιχείο που, σύμφωνα με τους ερευνητές, περιορίζει σημαντικά το ενδεχόμενο παρουσίας άλλου προσώπου στον χώρο.

Τα ευρήματα που «καίνε» τον 65χρονο

Παρότι ο 65χρονος απορρίπτει κάθε κατηγορία, οι αστυνομικοί θεωρούν ότι τα μέχρι στιγμής ευρήματα τον συνδέουν άμεσα με την υπόθεση.

Η αυτοψία στην κατοικία δεν αποκάλυψε ίχνη διάρρηξης ή παραβίασης, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο ο δράστης να βρισκόταν ήδη μέσα στο σπίτι τη στιγμή του εγκλήματος.

Κατά τις έρευνες βρέθηκε στην αυλή ένα πρόσφατα πλυμένο εσώρουχο με ίχνη που παραπέμπουν σε αίμα. Παράλληλα, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν έντονη μυρωδιά οινοπνεύματος πάνω στον 65χρονο. Αν και αρχικά εξετάστηκε το ενδεχόμενο κατανάλωσης αλκοόλ, η συμπεριφορά και η εικόνα του δεν παρέπεμπαν σε μέθη. Για τον λόγο αυτό ερευνάται εάν το οινόπνευμα χρησιμοποιήθηκε για τον καθαρισμό χεριών ή άλλων σημείων του σώματός του.

Στο «μικροσκόπιο» έχουν μπει επίσης οι διαφορετικές εκδοχές που φέρεται να έδωσε στις καταθέσεις του. Αρχικά ανέφερε ότι η 54χρονη και ο γιος της επρόκειτο να μεταβούν σε προγραμματισμένο ιατρικό ραντεβού στις 11:30, ενώ αργότερα υποστήριξε πως είχε περάσει αρκετή ώρα χωρίς να τους ακούσει και σηκώθηκε για να ελέγξει τι συνέβαινε. Παράλληλα, δήλωσε ότι δεν άκουσε ούτε φωνές, ούτε πυροβολισμό.

Οι ερευνητές εξετάζουν ακόμη τις αμυχές που εντοπίστηκαν στα χέρια του, καθώς και το βιολογικό υλικό που βρέθηκε κάτω από τα νύχια της 54χρονης.

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