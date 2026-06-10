Καρφί Παπαδόπουλου κατά Λέκκα και ΕΡΤ:  Θρυμματίστηκε κάθε έννοια επιστημοσύνης, δεν έβρισκαν ειδικό να μιλήσει για την οσμή;

Τα βέλη του κατά του προέδρου του ΟΑΣΠ Ευθύμη Λέκκα εξαπέλυσε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Ο σεισμολόγος σχολίασε ότι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, προχώρησε σε δηλώσεις για την περίεργη οσμή που είχε γίνει αντιληπτή πριν από εβδομάδες στο παραλιακό μέτωπο … αν και ειναι αναρμόδιος.

«ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ! Ο υπεύθυνος της αντισεισμικής προστασίας της χώρας έκανε εκτενείς δηλώσεις στην κυβερνητική ΕΡΤ για τα αίτια της οσμής στην Αττική, θρυμματίζοντας κάθε έννοια επιστημοσύνης, ειδίκευσης και υπευθυνότητας. Και η κυβερνητική ΕΡΤ δε βρήκε κάποιον ειδικό;», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Νωρίτερα, ο Ευθύμης Λέκκας, υποστήριξε μιλώντας στην ΕΡΤ, ότι η περίεργη οσμή οφείλεται σε κάποια ανθρωπογενή παρέμβαση, πιθανότατα σε διαρροή αερίων από διερχόμενο πλοίο.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ πρόσθεσε ότι πέντε βασικά σενάρια που εξετάστηκαν αρχικά, τα περισσότερα αποκλείστηκαν σταδιακά από τις έρευνες των αρμόδιων επιστημονικών φορέων. Μεταξύ αυτών ήταν η πιθανότητα εκπομπής αερίων από τον θαλάσσιο πυθμένα λόγω φυσικών διεργασιών ή σήψης οργανισμών, καθώς και το ενδεχόμενο διαρροής από το δίκτυο φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το σενάριο της διαρροής από χερσαίες εγκαταστάσεις δεν επιβεβαιώθηκε, καθώς το φαινόμενο εντοπιζόταν κυρίως στο παράκτιο μέτωπο.

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