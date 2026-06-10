Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Το βίντεο-ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας, η «μυστηριώδης» οσμή οινοπνεύματος και τα κρίσιμα ευρήματα

Στοιχεία που θεωρούνται κρίσιμα για την υπόθεση της διπλής ανθρωποκτονίας στο Λόγγο Αιγίου προκύπτουν από υλικό κάμερας ασφαλείας που κατέγραφε την είσοδο του σπιτιού όπου σημειώθηκε το φονικό τα ξημερώματα της Τρίτης, 9/6.

Η συγκεκριμένη κάμερα από απέναντι σπίτι είναι η μοναδική που καταγράφει το συγκεκριμένο σημείο και ενεργοποιείται μόνο όταν εντοπίζει κίνηση, γεγονός που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στα πλάνα που έχουν καταγραφεί.

Στο υλικό που παρουσιάστηκε στην εκπομπή Live News, διακρίνεται στο επάνω δεξί μέρος του καρέ το σπίτι του εγκλήματος, με την αστυνομική έρευνα να εντοπίζει δραστηριότητα στο χρονικό διάστημα μεταξύ 02:00 και 04:00 τα ξημερώματα, οπότε και φαίνεται να ενεργοποιείται η κάμερα.

Γύρω στις 02:30, καταγράφεται σύντομο στιγμιότυπο κατά το οποίο φαίνεται κίνηση χωρίς να είναι σαφές τι ακριβώς απεικονίζεται. Μετά τις 04:00, το σύστημα δεν ενεργοποιείται ξανά, γεγονός που οδηγεί τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρξε είσοδος ή έξοδος ατόμου από το σπίτι της 54χρονης.

Από τα δεδομένα αυτά, οι Αρχές εκτιμούν ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις ληστείας ή εισόδου προσώπου μέσω παραβίασης, ενώ σύμφωνα με την ιατροδικαστική εκτίμηση, το έγκλημα τοποθετείται χρονικά γύρω στις 06:00 το πρωί.

Ξεσπά η αδελφή της 54χρονης: «Θα τον κυνηγήσω μέχρι εκεί που δεν πάει, θα του πιω το αίμα»

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με την αδελφή της 54χρονης να προχωρά σε ιδιαίτερα φορτισμένες δηλώσεις για τον 65χρονο σύντροφο της αδελφής της που είναι ο βασικός ύποπτος για τη διπλή δολοφονία: «Έχασα αδελφή και ανιψιό από έναν άνθρωπο που δεν περίμενα, που δεν περίμενα να κάνει τέτοιο πράγμα. Ακόμα και πριν από 10 λεπτά είχα έστω και 10% αμφιβολία ότι ήταν αυτός. Άπαξ και είναι αυτός, εύχομαι τα ισόβια να ισχύσουν ακριβώς ισόβια. Να μη βγει ποτέ. Και θα χαρώ πάρα πολύ, μέσα από την καρδιά μου, και το λέω για όλα τα θύματα που έχουν υποφέρει, όλες οι οικογένειες, που έχουν τέτοια δραματικά γεγονότα, να τον δω κρεμασμένο. Και δεν θα τον λυπηθώ. Εγώ θα υποστηρίξω την κατηγορία και θα τον κυνηγήσω μέχρι εκεί που δεν πάει. Θα του πιω το αίμα».

«Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος μπορεί να αλλάξει τόσο πολύ. Δεν είχε δώσει κανένα δείγμα, πραγματικά πιστέψτε με. Δεν είχε δώσει κανένα δείγμα. Ήταν ευγενικός, ήταν καλός, μας μαγείρευε. Την αγαπούσε, την αγαπούσε πολύ. Το έκανε από την πολλή της αγάπη; Μήπως η Μαρία ήθελε να φύγει και την κατάλαβε; Και αυτός έστρεψε… Γιατί έχω ακούσει ότι αυτός φώναζε “Μαρία”. Φώναζε “Μαρία”. Δεν φώναζε “Ολύμπιε”. Οπότε δεν τον ενδιέφερε το παιδί», πρόσθεσε η ίδια.

Τα κρίσιμα ευρήματα

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, δεν εντοπίζονται ίχνη διάρρηξης στη μονοκατοικία. Την ίδια στιγμή, δύο ευρήματα θεωρούνται ιδιαίτερης σημασίας: Ίχνη που παραπέμπουν σε αίμα σε φρεσκοπλυμένο εσώρουχο και έντονη οσμή οινοπνεύματος στο εσωτερικό του σπιτιού.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο δράστης να επιχείρησε να αλλοιώσει ή να εξαφανίσει αποδεικτικά στοιχεία, εκτιμώντας ότι μέσα στην πίεση των γεγονότων ενδέχεται να έγιναν λάθη που θα βοηθήσουν στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Η ιατροδικαστική εξέταση δείχνει ότι πρώτος δέχθηκε επίθεση ο 26χρονος, ο οποίος έφερε τραύματα από αεροβόλο και μαχαιριές. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η μητέρα του προσπάθησε να τον βοηθήσει και στη συνέχεια δέχθηκε και η ίδια θανατηφόρα επίθεση, πιθανόν με το ίδιο μαχαίρι.

Στον χώρο εντοπίστηκαν τόσο το αεροβόλο όπλο, όσο και το μαχαίρι, το οποίο σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες βρέθηκε κάτω από τη σορό της γυναίκας. Ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για την υπόθεση φέρεται να έχει δηλώσει στους αστυνομικούς ότι δεν θα εντοπιστούν αποτυπώματά του, κάτι που παραμένει υπό διερεύνηση.

Έρευνα για τα κίνητρα του εγκλήματος

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε σε τηλεοπτική παρέμβαση ότι οι Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία, το οποίο ενδέχεται να προκύψει από καταθέσεις προσώπων του οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος των θυμάτων.

Όπως σημείωσε, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές ότι η οικογένεια είχε απασχολήσει ποτέ την τοπική κοινωνία ή τις Αρχές, ενώ εξετάζεται εάν υπήρχαν εσωτερικές εντάσεις που δεν ήταν γνωστές σε τρίτους.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο αλλοίωσης του τόπου του εγκλήματος, η ίδια τόνισε πως η χρονική καθυστέρηση φαίνεται να αξιοποιήθηκε για την κάλυψη ιχνών, υπογραμμίζοντας ότι τα εργαστηριακά αποτελέσματα αναμένονται να ενισχύσουν τη δικογραφία.

Παράλληλα, εξήγησε ότι η έντονη οσμή οινοπνεύματος αρχικά αποδόθηκε σε πιθανή κατανάλωση αλκοόλ, ωστόσο στη συνέχεια εκτιμήθηκε ότι προήλθε από χρήση οινοπνεύματος για απολύμανση, στοιχείο που δεν είχε αναφερθεί από τον κατηγορούμενο.

Παρά τα ευρήματα που έχουν συγκεντρωθεί, ο 65χρονος επιμένει ότι δεν έχει καμία συμμετοχή στο διπλό έγκλημα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, εξακολουθεί να υποστηρίζει πως όταν ξύπνησε αντίκρισε νεκρούς τη μητέρα και τον γιο της.

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