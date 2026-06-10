Στο νοσοκομείο ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών μετά από αφαίρεση όγκου στον εγκέφαλο

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Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος Συμεών, μετά από επέμβαση στο κεφάλι, στην οποία υποβλήθηκε προκειμένου να αφαιρεθεί καλοήθης όγκος από τον εγκέφαλό του.
Όπως ανακοίνωσε το νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», η προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση έγινε χθες, 9 Ιουνίου 2026. Ο όγκος που βρισκόταν στην υπόφυση -τον κύριο αδένα του εγκεφάλου που παράγει σημαντικές ορμόνες- αφαιρέθηκε με επιτυχία.
Αναλυτικά, σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που υπογράφει ο θεράπων ιατρός Άγγελος Κόλιας, επίκουρος καθηγητής Νευροχειρουργικής ΕΚΠΑ, Νευροχειρουργός: «Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Φθιώτιδος κ.κ. Συμεών υποβλήθηκε χθες 9/6/2026 στο Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν σε προγραμματισμένη επέμβαση για αφαίρεση καλοήθους όγκου της υπόφυσης από τον επ. καθηγητή Νευροχειρουργικής κ. Άγγελο Κόλια. Η επέμβαση ολοκληρώθηκε επιτυχώς και χωρίς διεγχειρητικές επιπλοκές».
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