Μακελειό στο Αίγιο: Βρέθηκε μπλούζα του Ιταλού με κηλίδα από αίμα – Οι αντιφάσεις του 65χρονου και τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές για τη δολοφονία μητέρας-γιου

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται η Αιγιαλεία μετά τον εντοπισμό της σορού μιας 54χρονης γυναίκας και του 26χρονου γιου της μέσα στο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγίου. Τα δύο θύματα βρέθηκαν μέσα σε λίμνη αίματος, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία και τις αστυνομικές Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την εξιχνίαση του εγκλήματος.

Κεντρικό πρόσωπο στις έρευνες είναι ο 65χρονος Ιταλός σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος φέρεται να ήταν ο τελευταίος που είχε επαφή με τα θύματα πριν από τον θάνατό τους και βρίσκεται υπό εξέταση από την Ασφάλεια.

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν ότι ο 26χρονος έφερε τραύμα από αεροβόλο όπλο στο κεφάλι, καθώς και πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι. Η 54χρονη έχασε επίσης τη ζωή της από χτυπήματα με αιχμηρό αντικείμενο, ενώ η εικόνα που αντίκρισαν οι ερευνητές παραπέμπει σε σκληρή πάλη πριν από το φονικό. Οι σοροί εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η γυναίκα προσπάθησε να αμυνθεί, καθώς φέρει πολλαπλά τραύματα. Κατά τις έρευνες βρέθηκε ένα μαχαίρι καρφωμένο σε γλάστρα έξω από το σπίτι, το οποίο έχει ήδη σταλεί για εργαστηριακό έλεγχο και αναζήτηση αποτυπωμάτων. Ένα δεύτερο μαχαίρι εντοπίστηκε επίσης στον εξωτερικό χώρο της κατοικίας και εξετάζεται αν συνδέεται με τη διπλή ανθρωποκτονία.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει μπλούζα που φέρεται να ανήκει στον 65χρονο σύντροφο της 54χρονης και φέρει κηλίδα αίματος. Το εύρημα αναμένεται να εξεταστεί εργαστηριακά προκειμένου να διαπιστωθεί η προέλευσή του και η πιθανή σύνδεσή του με το έγκλημα.

Ο 65χρονος, που θεωρείται το βασικό πρόσωπο στο οποίο επικεντρώνονται οι έρευνες, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι κοιμόταν σε άλλο σημείο του σπιτιού και δεν αντιλήφθηκε όσα συνέβησαν.

Τι ανέφερε η αδελφή του θύματος

Από την πλευρά της, η αδελφή της 54χρονης υποστήριξε ότι δεν είχε αντιληφθεί προβλήματα στη σχέση του ζευγαριού και ότι η αδελφή της δεν της είχε αναφέρει κάτι ανησυχητικό.

«Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχω ακούσει ότι με μαχαιριές, ότι τους κατέσφαξαν, ότι πυροβόλησαν με αεροβόλο στο κεφάλι. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εγώ θα πάω στην Αστυνομία, το πρώτο που θα κάνω είναι να πάω στην Αστυνομία να δώσω την κατάθεσή μου», ανέφερε η αδερφή της 54χρονης.

«Εγώ σαν ζευγάρι τους ήξερα, ότι ήταν αγαπημένοι. Ε, όλα τα ζευγάρια έχουν προβλήματα, από εκεί και πέρα δεν ξέρω. Πρέπει να πάω να του μιλήσω κι εγώ η ίδια, δηλαδή κι εγώ θέλω να πάω να τον δω. Δεν ήταν άνθρωπος τέτοιος, τουλάχιστον προς εμένα και πώς τους έβλεπα, δεν ήταν άνθρωπος, ήταν ένας φιλήσυχος άνθρωπος. Τώρα, από εκεί και πέρα, μέσα στο σπίτι τους δεν ξέρω τι μπορεί να γινόταν», πρόσθεσε η ίδια.

Οι κινήσεις του 65χρονου και οι αντιφάσεις

Ο 65χρονος υποστηρίζει πως όταν ξύπνησε το πρωί βρήκε νεκρούς τη σύντροφό του και τον γιο της και στη συνέχεια ζήτησε από γείτονα να ειδοποιήσει τις Αρχές.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να υποστηρίζει, ξύπνησε περίπου στις 07:30 και επιχείρησε αργότερα, γύρω στις 10:00, να ξυπνήσει τη σύντροφό του, καθώς είχαν προγραμματισμένο ραντεβού με γιατρό στις 11:00. Κατά τον ίδιο, ειδοποίησε γείτονα περίπου στις 12:00 το μεσημέρι προκειμένου να καλέσει τις Αρχές.

Οι ερευνητές εξετάζουν προσεκτικά τις καταθέσεις και τη συμπεριφορά του, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα σε αντιφάσεις που, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν εντοπιστεί. Μεταξύ άλλων, ο 65χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν μπορούσε να ανοίξει πλήρως την πόρτα του δωματίου, καθώς οι σοροί βρίσκονταν πίσω από αυτή. Παράλληλα, ελέγχονται στοιχεία που σχετίζονται με κατανάλωση αλκοόλ στον χώρο, ενώ διερευνάται και το ενδεχόμενο να έγιναν προσπάθειες καθαρισμού με στόχο την απομάκρυνση πιθανών πειστηρίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 65χρονος φέρεται να έβαλε για πλύσιμο ρούχα και εσώρουχα κατά τις κρίσιμες ώρες μετά το έγκλημα, με τις εξηγήσεις που έδωσε να μην έχουν πείσει πλήρως τους αστυνομικούς. Από την άλλη πλευρά, ο 26χρονος, που είχε ταξιδέψει από τη Γερμανία για να δει τη μητέρα του εξαιτίας προβλημάτων υγείας της, δεν είχε αναφέρει σε συγγενείς ή φίλους κάποια ένταση με τον σύντροφό της.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Οι αστυνομικοί αφήνουν ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, από προσωπικές διαφορές μέχρι προσχεδιασμένη ενέργεια, αναμένοντας παράλληλα τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εξετάσεων που αναμένεται να δώσουν απαντήσεις για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας.

Οι πρώτες εκτιμήσεις τοποθετούν το έγκλημα τις μεταμεσονύκτιες ώρες, με τους ερευνητές να εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 65χρονος να βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Σύμφωνα με το επικρατέστερο σενάριο, προηγήθηκε έντονος καβγάς ανάμεσα στον ίδιο και τον 26χρονο, ο οποίος είχε επιστρέψει μόλις δύο ημέρες νωρίτερα από τη Γερμανία, όπου σπούδαζε. Η συμπλοκή φαίνεται να ήταν ιδιαίτερα βίαιη, όπως μαρτυρούν οι εικόνες χάους στο σπίτι, με έπιπλα, ηλεκτρονικές συσκευές, φορητό υπολογιστή και άλλα αντικείμενα πεσμένα στο πάτωμα.

Οι αστυνομικοί θεωρούν πιθανό ο 26χρονος να δέχθηκε πρώτος την επίθεση μέσα στο δωμάτιό του. Η μητέρα του φέρεται να ξύπνησε από τη φασαρία και να βγήκε για να διαπιστώσει τι συμβαίνει, επιχειρώντας ενδεχομένως να παρέμβει. Κατά την ίδια εκδοχή, η 54χρονη δέχθηκε και εκείνη θανάσιμα χτυπήματα, πιθανότατα στην κρεβατοκάμαρα του ζευγαριού.

Ο ιατροδικαστής διαπίστωσε ότι ο 26χρονος έφερε τραύμα από αεροβόλο στο κεφάλι, το οποίο δεν ήταν θανατηφόρο. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο νεαρός να δέχθηκε αρχικά τον πυροβολισμό και στη συνέχεια να αιφνιδιάστηκε από την επίθεση με μαχαίρι. Ο γιος βρέθηκε νεκρός μέσα στο δωμάτιό του, ενώ η μητέρα εντοπίστηκε στον διάδρομο έξω από αυτό, όπου φέρεται να κατευθύνθηκε όταν σηκώθηκε για να δει τι είχε συμβεί.

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