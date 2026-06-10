Δικηγόρος οικογένειας Δασκαλάκη: Να τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι

Η οικογένεια του Αλέξανδρου Δασκαλάκη ζητά να πέσει φως στις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Ο δικηγόρος της οικογένειας εξήγησε ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη του 59χρονου κτηνοτρόφου, του 32χρονου γιου του και του 59χρονου βοηθού τους.

«Η οικογένεια περιμένει με πολύ μεγάλη αγωνία την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και την συλλογή από πλευράς της Αστυνομίας αποδεικτικών στοιχείων τα οποία θα οδηγήσουν προς κάποια κατεύθυνση ώστε να εξιχνιαστεί το έγκλημα, όπως πιστεύει η οικογένεια από την πρώτη στιγμή. Και πριν την ιατροδικαστική είχαν αποκλείσει το ενδεχόμενο να πρόκειται για ατύχημα με βάση τις πληροφορίες που είχαν από το νοσοκομείο και τη γνώση που είχαν. Η εξέλιξη αυτή είναι, καταρχήν, ενδιαφέρουσα, αυτό, όμως, που θα πρέπει να περιμένουμε είναι να δούμε ποια είναι τα αποδεικτικά στοιχεία εκείνα που οδήγησαν αφενός στην έρευνα, στην προσαγωγή και στην συνέχεια στην σύλληψη των τριών υπόπτων», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Στειακάκης.

«Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον κ. Εισαγγελέα, ο οποίος εφόσον κρίνει ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την άσκηση ποινικής δίωξης κατά των κατηγορουμένων, θα παραπέμψει την υπόθεση στην κ. ανακρίτρια, στην οποία θα απολογηθούν οι κατηγορούμενοι. Η οικογένεια, αυτό που εύχεται από την πρώτη στιγμή, είναι η υπόθεση αυτή να εξιχνιαστεί πλήρως. Δεν έκανε ποτέ κάποια παρακινδυνευμένη ενέργεια για να θεωρήσει κάποιον ύποπτο. Η αστυνομία είναι η μόνη αρμόδια για να συλλέξει και να κρίνει τα στοιχεία. Εμείς θεωρούμε, χωρίς να έχουμε γνώση των στοιχείων, ότι για να προχωρήσει η αστυνομία στη διενέργεια έρευνας και προσαγωγής και στην συνέχεια συλλήψεως, θεωρεί ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι τα πρόσωπα που συνελήφθησαν είναι και οι δράστες», πρόσθεσε.

Σε βάρος των τριών έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μεταξύ άλλων για το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης.

Στη διάθεση των Αρχών περιλαμβάνονται κάποιες καταθέσεις που φέρονται να είναι άκρως επιβαρυντικές για συγκεκριμένα πρόσωπα. Ο γιος που είχε απασχολήσει τις αρχές στην υπόθεση του Βαγγέλη Γιακουμάκη και ο βοηθός φέρονται να έδρασαν υπό την καθοδήγηση του πατέρα.

Η δικογραφία θα διαβιβαστεί αύριο, Πέμπτη (11/6), στην εισαγγελία Ηρακλείου ενώπιον της οποίας θα οδηγηθούν και οι τρεις συλληφθέντες. Και οι τρεις αρνούνται κάθε εμπλοκή στον βαρύτατο τραυματισμό, πιθανότατα με μαγκούρα, του 49χρονου προέδρου της κοινότητας Απεσωκαρίου.

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