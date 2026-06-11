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11.06.2026 07:02

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2026: Συνεχίζουν σήμερα με τέσσερα μαθήματα οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ

11.06.2026 07:02
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Συνεχίζουν σήμερα τις Πανελλαδικές Εξετάσεις οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, με μαθήματα ειδικότητας.

Πιο συγκεκριμένα, τα μαθήματα στα οποία θα εξεταστούν σήμερα είναι: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα ΙΙ και Ναυτικές Μηχανές.

Υπενθυμίζεται, ότι οι εξετάσεις αρχίζουν στις 8:30 και οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν προσέλθει στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 8:00.

Οι εξετάσεις στα μαθήματα ειδικότητας θα συνεχιστούν μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

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ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 07:31
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