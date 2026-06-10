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10.06.2026 23:36

Πάτμος: Άγριος ξυλοδαρμός 46χρονου αλλοδαπού από 62χρονο επιχειρηματία – Τον χτυπούσε με μανία ακόμα και με κράνος

10.06.2026 23:36
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Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από 62χρονο επιχειρηματία της Πάτμου έπεσε 46χρονος αλλοδαπός το βράδυ του Σαββάτου στο λιμάνι του νησιού, με τον δράστη να χρησιμοποιεί ακόμα και το κράνος του για να τον τραυματίσει, όπως αναφέρει το patmostimes.gr.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού, διαπιστώθηκε ότι ο 62χρονος είχε προβεί σε χειροδικία σε έναν 46χρονο αλλοδαπό (υπήκοο Μπαγκλαντές) προκαλώντας του σωματικές βλάβες, στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα της Σκάλας Πάτμου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της εφημερίδας ο δράστης της άγριας επίθεσης είναι στον χώρο της εστίασης του νησιού, χειροδίκησε χρησιμοποιώντας ακόμη και το κράνος, ενώ την Κυριακή το πρωί στο πλαίσιο του αυτοφώρου μεταφέρθηκε στον εισαγγελέα Κω.

Ο 46χρονος αλλοδαπός παρελήφθη αρχικά από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας Πάτμου για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του με ελικόπτερο στο Νοσοκομείο της Ρόδου. Σύμφωνα με τις ιατρικές γνωματεύσεις, η υγεία του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Όπως έγινε γνωστό η εκδίκαση της υπόθεσης του 62χρονου πήρε αναβολή για τις 18 Ιουνίου.

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