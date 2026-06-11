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11.06.2026 11:12

Πυροσβεστική: Τρεις συλλήψεις για φωτιά από αμέλεια σε Εύβοια, Βοιωτία και Ροδόπη

11.06.2026 11:12
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Τρεις ακόμη συλλήψεις για φωτιά από αμέλεια πραγματοποίησαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, σε Εύβοια, Ροδόπη και Βοιωτία.

Οι συλλήψεις αφορούν τις φωτιές σε Αγία Σκέπη Παραλίας Αυλίδας του Δήμου Χαλκιδέων, Αετοκορυφή Ροδόπης και Περιφερειακή οδό Λιβαδειάς-Αράχωβας.

Για την πρώτη πυρκαγιά στην Αυλίδα συνελήφθη ένας 59χρονος ο οποίος κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού με βενζινοκίνητο χορτοκοπτικό προκάλεσε φωτιά σε ξερά χόρτα. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.320,30 ευρώ.

Στην δεύτερη φωτιά, στην Αετοκορυφή του Δήμου Σαπών Ροδόπης, ένας 50χρονος την προκάλεσε κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με γεωργικό μηχάνημα, από σπινθήρες που δημιουργήθηκαν κατά τη λειτουργία του. Από τη φωτιά κάηκαν έξι στρέμματα γεωργικής έκτασης. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Τέλος, στο 1ο χιλιόμετρο της περιφερειακής οδού Λιβαδειάς – Αράχωβας, 39χρονος προκάλεσε πυρκαγιά κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τροχό, χωρίς να έχουν ληφθεί τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.668,35 ευρώ.

Να σημειωθεί πως από την αρχή του έτους έως και τις 10 Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί 411 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 405.895,07 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 81 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας.

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