Καμία αίτηση Ιράν για επανέναρξη συνομιλιών με ΗΠΑ, επιμένει στον έλεγχο του Ορμούζ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των συνομιλιών με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, τονίζοντας ότι εξακολουθεί να ελέγχει το Στενό του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ, αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε τη νέα εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον ιρανικών στόχων έπειτα από τις συστάσεις επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Έπειτα από 13 νύκτες εντατικών αμερικανικών βομβαρδισμών, που προκάλεσαν την αντίδραση του Ιράν το οποίο στοχοθέτησε αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου, ο Τραμπ ζήτησε την αναστολή των επιθέσεων στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Από την πλευρά της η Τεχεράνη επεσήμανε ότι σταματά τις επιθέσεις της για όσο διάστημα οι ΗΠΑ δεν της επιτίθενται. «Καθώς η στρατηγική μας βασίζεται ουσιαστικά στην ανταπόδοση, διακόψαμε επίσης τις επιχειρήσεις μας», σχολίασε εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, ο Μοχαμάντ Ακραμινιά.

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να αναστείλει αυτή τη νέα εκστρατεία βομβαρδισμών – που είχε στόχο να σπάσει την κυριαρχία του Ιράν επί του Στενού του Ορμούζ– ελήφθη μετά τις συστάσεις υψηλόβαθμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ οι οποίοι εκτίμησαν ότι η εκστρατεία πέτυχε όσα θα μπορούσε, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και πολλά ρεπορτάζ αμερικανικών μέσων ενημέρωσης.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι ο επικεφαλής του μικτού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ, ο στρατηγός Νταν Κέιν, εξέφρασε την ανησυχία του για την εξάντληση των όπλων αντιαεροπορικής άμυνας που προστατεύουν τις αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου.

Παράλληλα σε ρεπορτάζ του ο ιστότοπος Axios ανέφερε ότι ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης του Αμερικανικού Στρατού (Centcom), ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επίσης πρότεινε την αναστολή των βομβαρδισμών γύρω από το Στενό του Ορμούζ, καθώς, όπως εξήγησε, οι αεροπορικές επιθέσεις των δύο προηγούμενων εβδομάδων έχουν περιορίσει σημαντικά την ικανότητα του Ιράν να επιτίθεται σε πλοία στη θαλάσσια αυτή οδό.

Παράλληλα ο Κούπερ επεσήμανε ότι έχουν σχεδόν εξαντληθεί οι στόχοι, ενώ εκτίμησε ότι ένα πιθανό επόμενο βήμα για τις ΗΠΑ θα ήταν να επαναλάβει τις ευρείες στρατιωτικές επιχειρήσεις ώστε να πληγεί το εναπομείναν 20% των στόχων που είχαν οριστεί αλλά δεν χτυπήθηκαν στη διάρκεια της επιχείρησης Επική Οργή.

Αντίστοιχα ρεπορτάζ δημοσιεύθηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και σε άλλα αμερικανικά μέσα, όπως οι New York Times και το CNN.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς δήλωσε την Κυριακή ότι ο Τραμπ ανέστειλε τους βομβαρδισμούς για να αφήσει περιθώριο στις διαπραγματεύσεις.

Όμως ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν Εσμαΐλ Μπαγαΐ επεσήμανε σήμερα ότι η Τεχεράνη δεν έχει ζητήσει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ. Υπογράμμισε μάλιστα ότι το Στενό του Ορμούζ «παραμένει κλειστό».

Εξάλλου πολλά ιρανικά, κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν, επικαλούμενα «πληροφορημένη πηγή», ότι το Ιράν ανάγκασε σήμερα έξι πλοία τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το Στενό χωρίς την άδειά του να αντιστρέψουν την πορεία τους. Ένα από τα πλοία, σημείωσε η πηγή, είχε «ένα ατύχημα».

«Όπως έχει ανακοινωθεί προηγουμένως η διαδρομή για την κυκλοφορία των πλοίων στο Στενό του Ορμούζ είναι αυτή που έχει ορίσει το Ιράν, ενώ άλλες διαδρομές είναι επικίνδυνες και δεν έχουν διέξοδο», ανέφερε η πηγή, σύμφωνα με τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι τα πλοία μπορούν να διασχίζουν το Στενό μόνο μέσω μιας διαδρομής που περνά κοντά από τις ιρανικές ακτές, την οποία ελέγχει και στην οποία σκοπεύει να επιβάλει τέλη.

Το Ιράν σκοπεύει να επισημοποιήσει τον έλεγχό του επί του Στενού καταλήγοντας σε συμφωνία με το Ομάν, που ελέγχει την απέναντη ακτή. Αντιπροσωπεία υψηλόβαθμων αξιωματούχων του σουλτανάτου βρέθηκε στην Τεχεράνη το Σαββατοκύριακο για να συζητήσει το μέλλον του Στενού.

Ο Μπαγαΐ εξήγησε ότι οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν σε αυτές τις συνομιλίες. «Οι συνομιλίες αυτές δεν έχουν καμία σχέση με τις ΗΠΑ, πρόκειται για διμερές ζήτημα μεταξύ του Ιράν και του Ομάν και συνεχίζονται».

Οι υπουργοί Εξωτερικών του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας είχαν τηλεφωνική επικοινωνία για το θέμα με τον υπουργό Εξωτερικών του Ομάν Μπαντ Αλμπουσάιντι, σύμφωνα με σημερινά ρεπορτάζ των κρατικών μέσων ενημέρωσης των χωρών αυτών.

Διαβάστε επίσης

Επεισόδια στη Μαγιόρκα κατά την διάρκεια διαδήλωσης κατά του υπερτουρισμού – Δύο σοβαρά τραυματίες (video)

Συμφωνία για drones επιδιώκει ο Ζελένσκι στη συνάντηση με τον Άντι Μπέρναμ

Εξελίξεις με το Κυπριακό: Ο Γκουτέρες σήμερα στη Λευκωσία για μία «τελευταία απόπειρα» λύσης – Πρώτη επίσκεψη ΓΓ του ΟΗΕ στην Κύπρο μετά από 16 χρόνια