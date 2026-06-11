Αλεξάνδρα Νίκα και Κωνσταντίνος Αργυρός επέστρεψαν σπίτι με τη νεογέννητη κόρη τους (Photos)

Εξιτήριο από το μαιευτήριο πήρε η Αλεξάνδρα Νίκα, λίγες ημέρες μετά τη γέννηση της κόρης της. Στο πλευρό της βρισκόταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος μίλησε για τη χαρά που βιώνει, τονίζοντας πως δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία από το να μεγαλώνει κανείς την οικογένειά του.

Το μεσημέρι της Πέμπτης, 11/6, το ζευγάρι αποχώρησε από το μαιευτήριο κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, ενώ πόζαρε χαμογελαστό στους φωτογράφους, τρεις ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού του.

«Είμαι πολύ χαρούμενη και ευτυχισμένη. Είμαι με τρεις ώρες ύπνο, αλλά είμαι τόσο ευτυχισμένη που δεν έχει σημασία αυτό», ανέφερε η Αλεξάνδρα Νίκα. Από την πλευρά του, ο γνωστός τραγουδιστής, που παρέμεινε δίπλα της σε όλη τη διαδικασία της γέννας, είπε: «Δεν υπάρχει ωραιότερο συναίσθημα στον κόσμο. Ήμουν σε όλη τη διάρκεια του τοκετού, δεν γινόταν να το χάσω αυτό». Ερωτηθείσα για το σε ποιον μοιάζει το νεογέννητο κοριτσάκι, η σύζυγός του απάντησε πως «έχει χαρακτηριστικά και από τους δύο».

Από την πλευρά του, ο μαιευτήρας – γυναικολόγος Στέφανος Χανδακάς περιέγραψε: «Ήταν από την αρχή εδώ ο Κωνσταντίνος, από τα ξημερώματα, γιατί η διαδικασία ξεκίνησε τα ξημερώματα της Κυριακής, που μας πήραν τα παιδιά. Είχαν ξεκινήσει οι πόνοι. Η Αλεξάνδρα ήταν τυχερή, γιατί γέννησε φυσιολογικά και τις δύο φορές, έχει φροντίσει η φύση για αυτό. Ο Κωνσταντίνος ήταν εκεί σε όλη τη διαδικασία, στον τοκετό και σε όλη την αναμονή».

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια είχε αποκτήσει το πρώτο της παιδί, τον Βασίλη, τον Νοέμβριο του 2024. Στις 8 Ιουνίου γεννήθηκε η κόρη τους, η οποία θα πάρει το όνομα Μιράντα. Με αυτή την επιλογή, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα τιμούν τη μητέρα της τελευταίας, Μιράντα Πατέρα, δίνοντας το όνομά της στη νεογέννητη εγγονή της.

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