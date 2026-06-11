search
ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 13:39
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.06.2026 11:56

Kaley Cuoco: Η σταρ της δημοφιλούς κωμικής σειράς «Big Bang Theory» θα γίνει μαμά για δεύτερη φορά (photos/videos)

11.06.2026 11:56
kaley-cuoco_1106_1920-1080_new
credit: AP

Η σταρ της δημοφιλούς κωμικής σειράς «Big Bang Theory» Κέιλι Κουόκο (Kaley Cuoco) και ο σύντροφός της, επίσης ηθοποιός Τομ Πέλφρι (Tom Pelphrey) πρόκειται να γίνουν γονείς για δεύτερη φορά. Το ζευγάρι επέλεξε να μοιραστεί τα ευχάριστα νέα μέσα από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στο Instagram αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι περιμένει ένα ακόμη κοριτσάκι.

Στην ανάρτησή του, ο Πέλφρι μοιράστηκε μια σειρά από εικόνες όπου μεταξύ άλλων εμφανίζονται η Κουόκο και η κόρη τους Ματίλντα μπροστά από μια εντυπωσιακή τούρτα που αποκάλυπτε ένα έντονο ροζ χρώμα στο εσωτερικό της. «Βαθιά ευγνωμοσύνη και χαρά», έγραψε στη λεζάντα και πρόσθεσε: «Τόσος σεβασμός και θαυμασμός για την Κέιλι Κουόκο σε αυτό το ταξίδι με τα πάνω και τα κάτω του».

Ο ηθοποιός έφερε στο φως και ένα 3D υπερηχογράφημα που αποδεικνύει ότι η αγέννητη κόρη τους έχει ήδη έφεση στην κωμωδία. «Ο γιατρός τη σκούντηξε λίγο για τη φωτογραφία κι αυτή ήταν η άμεση αντίδρασή της», αστειεύτηκε ο 43χρονος. Στο στιγμιότυπο το μωρό τους φαινόταν να κάνει μία χαρακτηριστική χειρονομία. «Σίγουρα δικό μου παιδί», σχολίασε ο Πέλφρι με την Κουόκο να συμπληρώνει με χιούμορ ότι ο σύντροφός της θα είναι «μπαμπάς κοριτσιών για πάντα».

Η επιτυχημένη ηθοποιός με τη σειρά της μοιράστηκε στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της ως έγκυος μαμά. «Η μικρή μας οικογένεια ολοκληρώνεται, ένα όνειρο που γίνεται πραγματικότητα! Αυτό το ταξίδι για δεύτερη φορά ήταν λίγο πιο δύσκολο από πολλές απόψεις, αλλά είμαστε τόσο ευγνώμονες για αυτή τη στιγμή!!», παραδέχτηκε η ηθοποιός.

Σύμφωνα με το Hola Usa, το ζευγάρι καλωσόρισε τη Ματίλντα το 2023, αφού δημοσιοποίησε τη σχέση του την προηγούμενη χρονιά.

Διαβάστε επίσης:

Στο νοσοκομείο η Νίκη Σκιαδαρέση – Τραγούδησε με την αδερφή της «στα επείγοντα» (video)

Jennifer Lopez: Το νέο «καρφί» για τον Ben Affleck – «Ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου δεν έχει έρθει ακόμη»

Πέτρος Συρίγος για το σοβαρό τροχαίο: Από εκεί που έκανα χίλια πράγματα την ημέρα, τώρα μπορώ να κάνω με το ζόρι ένα – δύο (videos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
XARIS_DOUKAS_2204
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Ιστορική απόφαση για το δάνειο των 75 εκατ. ευρώ – Ας απολογηθούν για τη στάση τους οι υπόλοιπες παρατάξεις

xardalias_gavriil
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Xαρδαλιάς: 5,8 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής για τις νέες κατασκηνώσεις της Ι Μ. Νέας Ιωνίας

chalkidiki_luna-park_2708_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στο λούνα παρκ στη Χαλκιδική: «Καταπέλτης» η εισαγγελέας – Πρόταση για ενοχή και των 4 κατηγορουμένων (video)

samaras-diki-valiraki
ΕΛΛΑΔΑ

Σαμαράς για Βαλυράκη: Ήταν μια βίαιη δολοφονία – Μιλήσαμε τηλεφωνικά εκείνη τη μέρα

giorgos_savvidis_file
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Σαββίδης: Ένοχος για ηθική αυτουργία σε εκβίαση μάνατζερ ποδοσφαιριστών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ac-car
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κουμπί ανακύκλωσης στο A/C του αυτοκινήτου: Το λάθος που κάνουν όλοι - Πότε πρέπει να το πατάς

aftokinito_ladia_1006_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κάθε πότε πρέπει να αλλάζονται τα λάδια στο κιβώτιο ταχυτήτων;

eurovision voulgaria dara
MEDIA

Eurovision '27: Χάος στην Ευρώπη για νέο μποϋκοτάζ - Η Ολλανδία αναμένει έκθεση της EBU για τη διαβλητή ψηφοφορία και το... Ισραήλ

apotelesmata_panelladikes_new
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές: Πού θα κινηθούν οι βάσεις - Πού αναμένεται πτώση

famellos- notopoulou – karystianou- pyrgow ellhniko – new
ΚΑΛΧΑΣ

Η θεωρία της «παχιάς ουράς – fat tail» στα γκάλοπ, οι «3» πιέζουν Φάμελλο, η Νοτοπούλου και το ΠΑΣΟΚ, πρώην Συριζαίοι στην Καρυστιανού και ο Riviera Tower

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 11.06.2026 13:38
XARIS_DOUKAS_2204
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας: Ιστορική απόφαση για το δάνειο των 75 εκατ. ευρώ – Ας απολογηθούν για τη στάση τους οι υπόλοιπες παρατάξεις

xardalias_gavriil
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Xαρδαλιάς: 5,8 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής για τις νέες κατασκηνώσεις της Ι Μ. Νέας Ιωνίας

chalkidiki_luna-park_2708_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δυστύχημα στο λούνα παρκ στη Χαλκιδική: «Καταπέλτης» η εισαγγελέας – Πρόταση για ενοχή και των 4 κατηγορουμένων (video)

1 / 3