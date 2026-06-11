Jennifer Lopez: Το νέο «καρφί» για τον Ben Affleck – «Ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου δεν έχει έρθει ακόμη»

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Καλεσμένη στην εκπομπή «Watch What Happens Live» ήταν η Τζένιφερ Λόπεζ που μίλησε μεταξύ άλλων και για τον έρωτα.
«Είμαι πολύ ρομαντική και πιστεύω χωρίς καμία αμφιβολία ότι ο μεγαλύτερος έρωτας της ζωής μου δεν έχει έρθει ακόμη», ανέφερε χαρακτηριστικά η 56χρονη τραγουδίστρια, περίπου 15 μήνες μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου της με τον Μπεν Άφλεκ, δήλωση που μεταφράστηκε ως νέο «καρφί» για τον ηθοποιό.
Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 3 Ιουνίου, η Τζένιφερ Λόπεζ είχε μιλήσει για την προσωπική της ζωή σε συνέντευξή της στο «Jimmy Kimmel Live!».
«Είμαι ελεύθερη», είπε η τραγουδίστρια προσθέτοντας στη συνέχεια: «Έπρεπε να το είχα κάνει νωρίτερα. Τα έκανα όλα λάθος. Τα έκανα όλα λάθος, πιστέψτε με», αφήνοντας ξανά αιχμές για τον πρώην σύζυγό της και ηθοποιό.
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