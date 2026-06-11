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11.06.2026 08:44

Η Γερονικολού απαντά στην κριτική γιατί δεν μαγειρεύει: Το σπίτι είναι ευθύνη και των δύο, επιτρέψτε μας να ζούμε ανενόχλητα

11.06.2026 08:44
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Στις αντιδράσεις που προκάλεσε η αποκάλυψη του Γιάννη Τσιμιτσέλη ότι στο σπίτι τους το φαγητό έρχεται από εταιρεία επειδή η Κατερίνα Γερονικολού δεν μαγειρεύει, απάντησε η ηθοποιός με ανάρτησή της στο Instagram το βράδυ της Τετάρτης.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Κατερίνα Γερονικολού ποζάροντας με μια φωτογραφία που τραβήχτηκε για την παράσταση «του Αγοριού Απέναντι», που αναπαριστά μια εποχή 60 χρόνια πίσω, «το “σπιτικό” μου δεν είναι η μαγειρική.

Η οικογένεια, η θαλπωρή ενός σπιτιού δεν είναι μόνο το νοικοκυριό, δεν είναι μόνο η ευλογία του παπά. Η χαρά του να επιστρέφεις στο σπιτικό σου δεν είναι μόνο οι μυρωδιές από τα γεμιστά».

Στην ίδια ανάρτηση καυτηριάζει τη λογική ότι το ωραίο φύλο» πρέπει να είναι «ωραίο, χαμογελαστό, επιθυμητό και παράλληλα να σκουπίζει, να συγυρίζει, να βάζει πλυντήρια, να τρέχει να αγοράζει προμήθειες, να πηγαινοφέρνει τα παιδιά, να προσφέρει τα πάντα» αλλά «όταν δεν προλαβαίνει είναι ελαττωματικό προϊόν» ενώ αντίθετα «όταν ο άντρας δεν προλαβαίνει είναι γιατί είναι πηγμένος στη δουλειά και στρεσαρισμένος. Να τον αφήσουμε λίγο να χαλαρώσει στον καναπέ. Είχε δύσκολη μέρα».

«Το σπίτι ΜΑΣ είναι ευθύνη και των δυο ΜΑΣ. Μην κάνουμε κριτική ο ένας στον άλλο που δεν προλαβαίνουμε. Δεν είμαστε εχθροί τα δύο φύλα, αλλά αγόρια, όταν δεν κάνεις κάτι για το σπίτι σου, αναγκαστικά πρέπει να το κάνει το άλλο σου μισό» προσθέτει η ηθοποιός.

Καταλήγει, δε, με την εξής φράση: «Όλοι παλεύουμε για μια καλύτερη ζωή, ας αφήσουμε τον καθένα μας να το κάνει με τον δικό του τρόπο. Τι λέτε να μας επιτρέψουμε να ζήσουμε ανενόχλητα;»

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