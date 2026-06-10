Στη Μύκονο για το bachelor party του ο Βαγγέλης Παυλίδης – Ποιοι συμπαίκτες του από την Εθνική πήγαν

Τη Μύκονο επέλεξε για ολιγοήμερες διακοπές που τις συνδύασε και με τo bachelor party του, ο επιθετικός της Μπενφίκα, Βαγγέλης Παυλίδης.

Συγκεκριμένα, ο ποδοσφαιριστής, λίγο πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, έκανε τι καθιερωμένο bachelor party στο γνωστό Principote της Μυκόνου.

Στο πλευρό του βασικού επιθετικού της Μπενφίκα βρέθηκαν συγγενείς, στενοί φίλοι, αλλά και μερικοί συμπαίκτες του από την Εθνική Ελλάδας.

Ο αδερφός του, Βασίλης Παυλίδης, ο οποίος αγωνίζεται στην Πολωνία, μοιράστηκε μέσω Instagram μια κοινή φωτογραφία των ποδοσφαιριστών της «γαλανόλευκης» από πασίγνωστο beach bar στο «Νησί των Ανέμων».

Ανάμεσα στους καλεσμένους που έδωσαν το «παρών» ήταν ο Χρήστος Τζόλης, ο Παντελής Χατζηδιάκος και ο Χρήστος Ζαφείρης.

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