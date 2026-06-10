Η Εριέττα Κούρκουλου στο πλευρό των Παιδικών Χωριών SOS – Στήριξη στην οικογένεια μέσα από το πρόγραμμα «Σύνδεσις»

Η Εριέττα Κούρκουλου βρέθηκε μαζί με τον σύζυγό της, Βύρωνα Βασιλειάδη, σε εκδήλωση των Παιδικών Χωριών SOS στο Μαρούσι, την Τετάρτη, 10/6, εκφράζοντας τη στήριξή της στο έργο της οργάνωσης και στις νέες κοινωνικές πρωτοβουλίες για την οικογένεια.

«Αν εγώ δυσκολεύομαι να σκεφτώ τρίτο παιδί, φανταστείτε μία μέση οικογένεια», ανέφερε η ίδια, περιγράφοντας τις σύγχρονες δυσκολίες γύρω από τη δημιουργία οικογένειας.

Στην τοποθέτησή της, η Εριέττα Κούρκουλου ξεκίνησε με αναφορά στη σχέση της με τα Παιδικά Χωριά SOS, σημειώνοντας ότι είχε να επισκεφθεί τον χώρο σχεδόν τέσσερα χρόνια και τονίζοντας ότι «το έργο τους δεν είναι δική μου δουλειά να το περιγράψω, το μέγεθός του είναι τεράστιο».

Στη συνέχεια μίλησε για τη δική της διαδρομή στον χώρο της παιδικής προστασίας, αναφέροντας πως «Για εμένα, πέρα από την εκτίμηση που έχω στη συγκεκριμένη οργάνωση, ήταν και ένα από τα πρώτα μου “σχολεία” όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με την παιδική προστασία. Ο κ. Πρωτόπαπας ήταν εκείνος που αποτέλεσε έναν από τους βασικούς μου δασκάλους, θέτοντας το πιο σπουδαίο παράδειγμα».

Αναφερόμενη στο νέο Κέντρο Στήριξης Γονεϊκότητας & Οικογένειας «Σύνδεσις», υπογράμμισε τη σημασία της πρόληψης και της στήριξης της οικογένειας, σημειώνοντας ότι η κοινωνία συχνά στέκεται επικριτικά απέναντι στους γονείς χωρίς να αναγνωρίζει τις δυσκολίες.

Τόνισε, επίσης, πως το ζήτημα της υπογεννητικότητας δεν μπορεί να εξεταστεί αποκομμένο από τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν τα ζευγάρια σήμερα, επισημαίνοντας ότι ακόμη και η ίδια, παρά τα προνόμια και την υποστήριξη που διαθέτει, δυσκολεύεται να σκεφτεί ένα τρίτο παιδί.

Κατά την τοποθέτησή της ανέφερε ακόμη ότι παλαιότερα η έννοια της κοινότητας λειτουργούσε ως στήριγμα για την οικογένεια, κάτι που σήμερα έχει σε μεγάλο βαθμό χαθεί, δημιουργώντας πρόσθετες πιέσεις στους νέους γονείς.

Το πρόγραμμα «Σύνδεσις» και η σημασία της υποστήριξης

Στο Μαρούσι, τα Παιδικά Χωριά SOS παρουσίασαν το νέο Κέντρο Στήριξης Γονεϊκότητας & Οικογένειας «Σύνδεσις», το οποίο έχει ως στόχο την ψυχοκοινωνική υποστήριξη ατόμων και οικογενειών από την εγκυμοσύνη έως τα πρώτα χρόνια ζωής του παιδιού.

Το Κέντρο απευθύνεται σε ζευγάρια και μελλοντικούς γονείς που επηρεάζονται από την οικονομική αβεβαιότητα, το αυξημένο κόστος ζωής και τις απαιτήσεις της καθημερινότητας, προσφέροντας έναν χώρο ενημέρωσης, πρόληψης και συμβουλευτικής με στόχο την ενδυνάμωση της οικογένειας.

Η Εριέττα Κούρκουλου, ιδρύτρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Kind Things», δήλωσε σχετικά: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που μπόρεσα να συμβάλω στο πρόγραμμα ”Σύνδεσις”, το οποίο έχει ως στόχο την υποστήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους κατά τις πρώτες 1.000 μέρες ζωής, δηλαδή από τη σύλληψή τους μέχρι περίπου τα δύο χρόνια».

«Η υποστήριξη της οικογένειας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στις μέρες μας που λείπει η κοινότητα που κάποτε υπήρχε», πρόσθεσε και υπογράμμισε πως τέτοιες πρωτοβουλίες μπορούν να διευκολύνουν τα ζευγάρια στην απόφαση δημιουργίας οικογένειας.

Το Κέντρο λειτουργεί στην Περιφέρεια Αττικής με τη στήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Kind Things και της ΑΜΚΕ DVO, προσφέροντας υπηρεσίες ενημέρωσης, πρόληψης και συμβουλευτικής για γονείς και υποψήφιους γονείς.

Κατά την εκδήλωση παρουσιάστηκαν η φιλοσοφία και το μοντέλο λειτουργίας του Κέντρου, καθώς και ο ρόλος της έγκαιρης παρέμβασης στην υποστήριξη της σύγχρονης οικογένειας.

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