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10.06.2026 11:42

Αυτό είναι το καλύτερο bourbon στον κόσμο και κοστίζει 250 δολάρια

10.06.2026 11:42
bhakta-bourbon

Καθώς οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να γιορτάσουν την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας τους, ένα ιδιαίτερο bourbon έρχεται να κλέψει την παράσταση. Η αμερικανική επιτροπή αξιολόγησης American Whiskey Commission ανέδειξε ως «Best In Show» το Bhakta 1868 America250 Edition – Barrel 1 Washington, χαρακτηρίζοντάς το ως το καλύτερο bourbon στον κόσμο για την περίσταση.

Το… διεθνές απόσταγμα

Το ενδιαφέρον, όμως, δεν βρίσκεται μόνο στη διάκριση. Βρίσκεται κυρίως στο τι ακριβώς είναι αυτό το απόσταγμα.

Το συγκεκριμένο bourbon δεν είναι ένα κλασικό straight bourbon. Πρόκειται για ένα American Blended Bourbon, ένα χαρμάνι που συνδυάζει αμερικανικό bourbon με παλαιό γαλλικό αρμανιάκ. Συγκεκριμένα, αποτελείται κατά 60% από bourbon ηλικίας έως 21 ετών και κατά 40% από γαλλικό brandy, με αποστάγματα από σοδειές του 1868, του 1962, του 1973 και του 1981.

Στην τυφλή δοκιμή αξιολόγησης το Bhakta 1868 America250 Edition – Barrel 1 Washington συγκέντρωσε 19 στους 20 βαθμούς, βαθμολογία που χαρακτηρίστηκε πρωτοφανής. Οι κριτές ξεχώρισαν την πολυπλοκότητά του, περιγράφοντας αρώματα και γεύσεις που θυμίζουν μαρμελάδα, πιπέρι, κυδώνι, καβουρδισμένα καρύδια και φρεσκοψημένη μηλόπιτα.

Η επιλογή του ονόματος δεν είναι τυχαία. Το «Washington» παραπέμπει στον πρώτο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ η τιμή του μπουκαλιού έχει επίσης συμβολικό χαρακτήρα: 250 δολάρια, όσα και τα χρόνια που συμπληρώνει η χώρα από την ανεξαρτησία της.

Ο ιδρυτής της μάρκας, Raj Bhakta, παρουσιάζει το χαρμάνι ως έναν φόρο τιμής στη γαλλοαμερικανική συνεργασία που συνέβαλε καθοριστικά στον Πόλεμο της Ανεξαρτησίας. Όπως υποστηρίζει, πρόκειται για ένα απόσταγμα βασισμένο στην αμερικανική κληρονομιά του bourbon, το οποίο «βαθαίνει» και εμπλουτίζεται μέσα από μερικά από τα παλαιότερα γαλλικά αποστάγματα.

Η σπανιότητά του ενισχύει ακόμη περισσότερο τον μύθο γύρω από τη φιάλη. Για την έκδοση America250 έχουν παραχθεί συνολικά μόλις πέντε βαρέλια, ενώ τα μπουκάλια είναι αριθμημένα και διατίθενται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της Bhakta.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 12:39
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