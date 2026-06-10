Μπραντ Πιτ: Η κόρη του, Ζαχάρα, ζητά να αλλάξει το επώνυμό της – Είχε προηγηθεί ο γιος του, Μάντοξ (Video)

Αίτημα για να αφαιρεθεί το «Πιτ» από το επώνυμό της και επισήμως κατέθεσε η κόρη του Μπραντ Πιτ και της Αντζελίνα Τζολί, Ζαχάρα, ακολουθώντας το παράδειγμα του αδερφού της, Μάντοξ, ο οποίος είχε προχωρήσει στην ίδια κίνηση λίγες ημέρες πριν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με έγγραφα που εξασφάλισε το περιοδικό People, η 21χρονη υπέβαλε στις 28 Απριλίου αίτηση αλλαγής επωνύμου στο Ανώτερο Δικαστήριο της Καλιφόρνιας.

Με αυτόν τον τρόπο, η Ζαχάρα γίνεται το τρίτο παιδί του πρώην ζευγαριού που κινείται νομικά για να αφαιρέσει το επίθετο του πατέρα της, μετά τον Μάντοξ και τη Σιλό.

Angelina Jolie and Brad Pitt’s 21-year-old daughter Zahara Marley Jolie-Pitt filed legal paperwork to have her dad's surname removed, petitioning to be known as Zahara Marley Jolie moving forward. https://t.co/G4YV0Zvu98 pic.twitter.com/yA9u43waWf — E! News (@enews) June 10, 2026

Η Τζολί και ο Πιτ, οι οποίοι χώρισαν το 2016 έπειτα από δύο χρόνια γάμου και με πάνω από δέκα χρόνια κοινής πορείας, πήραν οριστικά το διαζύγιό τους, τον Δεκέμβριο του 2024. Μαζί έχουν αποκτήσει έξι παιδιά: τον Μάντοξ, τον Παξ, τη Ζαχάρα, τη Σιλό και τα δίδυμα Νοξ και Βιβιέν.

Η Ζαχάρα είχε αφήσει να εννοηθεί και στο παρελθόν ότι επιθυμούσε να χρησιμοποιεί μόνο το επώνυμο της μητέρας της. Κατά την αποφοίτησή της από το κολέγιο τον Μάιο, το όνομά της αναγραφόταν στο πρόγραμμα ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί-Πιτ», ωστόσο κατά την απονομή του πτυχίου της ανακοινώθηκε ως «Ζαχάρα Μάρλεϊ Τζολί».

Παράλληλα, η Βιβιέν είχε αναγραφεί ως «Βιβιέν Τζολί» στο πρόγραμμα του μιούζικαλ «The Outsiders», στην παραγωγή του οποίου συμμετείχε η μητέρα της, χωρίς να έχει γίνει γνωστό αν έχει προχωρήσει και εκείνη σε επίσημη αλλαγή ονόματος.

Ο Μάντοξ, από την πλευρά του, φέρεται να αφαίρεσε το «Πιτ» από τους συντελεστές της νέας ταινίας της μητέρας του, «Couture», ενώ η Σιλό είχε λάβει δικαστική έγκριση για την αλλαγή του επωνύμου της το 2024 και πλέον χρησιμοποιεί το «Σιλό Τζολί».

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