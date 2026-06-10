Άννα Κουρή: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον σύζυγό της στη Μύκονο (Video/Photos)

Στη Μύκονο με τον σύζυγό της απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Άννα Κουρή, με το φακό να «εντοπίζει» την ηθοποιό σε μια από τις εξαιρετικά σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της.

Η ίδια επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή με τις εξόδους της να περιορίζονται συνήθως σε θεατρικές πρεμιέρες και κοσμικές εκδηλώσεις.

Το ζευγάρι μετρά περισσότερες από τρεις δεκαετίες κοινής πορείας, καθώς πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας διατηρούσε σχέση για περίπου δέκα χρόνια.

Η κάμερα του Mykonos Live TV τους κατέγραψε σε βραδινή έξοδο στα Ματογιάννια, έχοντας μαζί και το αγαπημένο τους σκυλάκι, τον Ορφέα. Χαλαροί και ευδιάθετοι, περπάτησαν στα γραφικά σοκάκια του νησιού πριν καθίσουν για ένα ποτό σε γνωστό μπαρ του νησιού.

Η αγαπημένη ηθοποιός που έχει αφήσει το αποτύπωμά της σε δημοφιλείς ελληνικές σειρές, μεταξύ των οποίων στη σειρά «Οι Μεν και οι Δεν» ως «Βάνα Δάγκα», αλλά και στις σειρές Δεληγιάννειον Παρθεναγωγείον, Οι Τρεις Χάριτες και Hotel Ελβίρα.

Διαβάστε επίσης:

Ο Χιου Λόρι λέει ότι ήταν «ελαφρώς μεθυσμένος» όταν επέκρινε δημοσιογράφο για την κριτική της για το «House»

Ξεσπά η Μίνα Αρναούτη: «270.000 ευρώ πρόστιμο για εγκατάλειψη ζώων και σε εμένα 39.000 ευρώ αποζημίωση για το τροχαίο με τον Παντελίδη»

Η Σιένα Μίλερ αρραβωνιάστηκε τον Όλι Γκριν μετά την απόκτηση του δεύτερου παιδιού τους



