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10.06.2026 08:29

Άννα Κουρή: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τον σύζυγό της στη Μύκονο (Video/Photos)

10.06.2026 08:29
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Στη Μύκονο με τον σύζυγό της απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Άννα Κουρή, με το φακό να «εντοπίζει» την ηθοποιό σε μια από τις εξαιρετικά σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της.

Η ίδια επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή με τις εξόδους της να περιορίζονται συνήθως σε θεατρικές πρεμιέρες και κοσμικές εκδηλώσεις.

Το ζευγάρι μετρά περισσότερες από τρεις δεκαετίες κοινής πορείας, καθώς πριν ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας διατηρούσε σχέση για περίπου δέκα χρόνια.

Η κάμερα του Mykonos Live TV τους κατέγραψε σε βραδινή έξοδο στα Ματογιάννια, έχοντας μαζί και το αγαπημένο τους σκυλάκι, τον Ορφέα. Χαλαροί και ευδιάθετοι, περπάτησαν στα γραφικά σοκάκια του νησιού πριν καθίσουν για ένα ποτό σε γνωστό μπαρ του νησιού.

Η αγαπημένη ηθοποιός που έχει αφήσει το αποτύπωμά της σε δημοφιλείς ελληνικές σειρές, μεταξύ των οποίων στη σειρά «Οι Μεν και οι Δεν» ως «Βάνα Δάγκα», αλλά και στις σειρές Δεληγιάννειον Παρθεναγωγείον, Οι Τρεις Χάριτες και Hotel Ελβίρα.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 10.06.2026 08:36
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