Ξεσπά η Μίνα Αρναούτη: «270.000 ευρώ πρόστιμο για εγκατάλειψη ζώων και σε εμένα 39.000 ευρώ αποζημίωση για το τροχαίο με τον Παντελίδη»

Την έντονη αντίδραση της Μίνας Αρναούτη προκάλεσε η επιβολή προστίμου ύψους 270.000 ευρώ σε 55χρονο στη Θεσσαλονίκη που εγκατέλειψε εννέα γατάκια, σε αντιδιαστολή με την αποζημίωση των 39.000 ευρώ που της είχε επιδικαστεί για το τροχαίο με οδηγό τον Παντελή Παντελίδη.

Σε ανάρτησή της η ίδια σχολίασε το «πόσο διαφορετικά αποτιμώνται ορισμένες φορές οι υποθέσεις στη χώρα μας», ενώ υπενθύμισε ότι μετά το τροχαίο χρειάστηκε πολύμηνη νοσηλεία και έχει υποβληθεί σε 17 χειρουργικές επεμβάσεις από τότε.

Η ανάρτηση της Μίνας Αρναούτη

Πιο συγκεκριμένα, η Μίνα Αρναούτη σημείωσε σε ανάρτησή της:

«Διαβάζω ότι ένας άνθρωπος βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόστιμο 270.000 ευρώ για την εγκατάλειψη ζώων και σκέφτομαι πόσο διαφορετικά αποτιμώνται ορισμένες φορές οι υποθέσεις στη χώρα μας.

Εγώ, μετά από ένα τροχαίο που σημάδεψε τη ζωή μου, με μακρά νοσηλεία, 17 χειρουργεία και μια καθημερινότητα που δεν ήταν ποτέ ξανά η ίδια, είδα να επιδικάζεται αποζημίωση 39.000 ευρώ.

Μάλιστα, το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρχε συνυπαιτιότητα σε ποσοστό 50%. Αν είχε γίνει δεκτό ότι φορούσα ζώνη, όπως υποστήριξα, και δεν υπήρχε αυτή η μείωση, η αποζημίωση θα ανερχόταν περίπου στις 68.000 ευρώ.

Ακόμη όμως και αυτό το ποσό μοιάζει εξαιρετικά μικρό μπροστά στη σωματική βλάβη, τις επεμβάσεις, τον πόνο, την ταλαιπωρία και τις συνέπειες που με ακολουθούν για χρόνια. Η αίσθηση που μου έμεινε είναι ότι η δική μου περίπτωση υποβαθμίστηκε και ότι η πραγματική έκταση της βλάβης που υπέστην δεν αποτιμήθηκε όπως θα έπρεπε.

Δεν αμφισβητώ ότι οι παραβάσεις πρέπει να τιμωρούνται, ούτε μειώνω την ανάγκη προστασίας των ζώων. Αναρωτιέμαι όμως ποια είναι τελικά η αξία που αποδίδεται στον ανθρώπινο πόνο, στην απώλεια ποιότητας ζωής και στις μόνιμες συνέπειες ενός σοβαρού τραυματισμού.

Πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι το σύστημα μπορεί να είναι ιδιαίτερα αυστηρό όταν επιβάλλει κυρώσεις, αλλά πολύ πιο φειδωλό όταν καλείται να αποκαταστήσει τη ζημία ενός ανθρώπου που έχει υποστεί σοβαρή βλάβη.

Ίσως το ερώτημα δεν είναι πόσο κοστίζει ένα πρόστιμο. Ίσως το πραγματικό ερώτημα είναι πόσο κοστολογούνται τελικά η ανθρώπινη ζωή, η υγεία, η αξιοπρέπεια και τα χρόνια που χάνει ένας άνθρωπος προσπαθώντας να ξανασταθεί όρθιος».

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