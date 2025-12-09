Μίνα Αρναούτη για την υπόθεση Παντελίδη: «Άδικη η απόφαση για την αποζημίωση, είμαι λυπημένη και απογοητευμένη»

Για τις συνέπειες του τροχαίου δυστυχήματος στην υγεία της όταν ενεπλάκη μαζί τον τραγουδιστή Παντελή Παντελίδη, ο οποίος σκοτώθηκε, στο τροχαίο στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, μίλησε μία εκ των δύο συνεπιβατών του οχήματος, Μίνα Αρναούτη.

Η κ. Αρναούτη, μίλησε στο Live News για την απόφαση του Εφετείου και τις αποζημιώσεις που επιδικάστηκαν στην ίδια και την Φρόσω Κυριάκου. Οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στο όχημα του Παντελή Παντελίδη, στις 18 Φεβρουαρίου 2016, όταν αυτό προσέκρουσε σε κράσπεδο, με αποτέλεσμα τον θάνατο του γνωστού τραγουδιστή.

«Είναι πολύ δύσκολο για εμένα. Κανείς δεν αναλογίστηκε αυτό που πέρασα. Η μητέρα μου κοιμόταν στο νοσοκομείο δίπλα μου. Είμαι λυπημένη και απογοητευμένη. Είναι άδικη αυτή η απόφαση. Δεν θέλω χρήματα για να εξασφαλίσω το μέλλον μου, όμως πώς θα έχω μέλλον αν δεν έχω υγεία; Ζητάω τα νόμιμα και αυτά που δικαιούμαι, θα διεκδικήσω τα δικαιώματά μου και θα πάω στον Άρειο Πάγο και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο», είπε η Μίνα Αρναούτη.

Και συνέχισε: «Έζησα ένα μαρτύριο, έκανα 17 χειρουργεία. Παρακαλούσα τους διασώστες να μου δώσουν κάτι γιατί δεν άντεχα τον πόνο. Έχω φοβίες και μετατραυματικό στρες, κοιμάμαι και νιώθω ότι δεν έχω οξυγόνο και δεν μπορώ να αναπνεύσω. Με πιάνουν κρίσεις πανικού με το παραμικρό. Στο τιμόνι ήταν ο Παντελής. Επτά χρόνια μετά το ατύχημα πέρασα ΚΕΠΠΑ και μου βρήκαν 43% αναπηρία για 2 χρόνια. Το έκριναν προσωρινό. Πώς το έκριναν προσωρινό 7 χρόνια μετά το δυστύχημα;».

Για την ασφαλιστική εταιρεία ανέφερε: «Σημασία έχει το ποσό που βγήκε. Δεν γνωρίζω αν θα στραφεί στην οικογένεια Παντελίδη. Δεν έχουμε επαφή καμία. Ήμουν 5μιση μήνες στο νοσοκομείο, ήρθε ο αδερφός του Παντελή μια φορά και μίλησε με την μητέρα μου. Δεν ήρθε κάποιος να με βρει να με ρωτήσει “τι έγινε;”. Μπορεί οι άνθρωποι να είχαν κακούς συμβούλους γύρω τους, δεν ξέρω που το αποδίδω αυτό».

Υπενθυμίζεται ότι οι αποζημιώσεις επιδικάστηκαν μετά από αγωγές, που είχαν υποβάλλει η Φρόσω Κυριάκου και Μίνα Αρναούτη, με το Εφετείο να τούς αναγνωρίζει 50% συνυπαιτιότητα, καθώς σύμφωνα με το δικαστήριο «γνώριζαν πως ο οδηγός εν προκειμένω ο Παντελής Παντελίδης, τελούσε υπό επήρεια μέθης, ωστόσο επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο, για να τις μεταφέρει».

Ως προς το ποσό των αποζημιώσεων, το δικαστήριο απέδωσε τα 9.000 ευρώ στη Φρόσω Κυριάκου καθώς έφερε λιγότερα τραύματα το βράδυ του τροχαίου δυστυχήματος και 39.000 στη Μίνα Αρναούτη η οποία είχε υποβληθεί σε περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις.

Το δικαστήριο πάντως, απέρριψε το επιχείρημα της οικογένειας Παντελίδη ότι ο τραγουδιστής ήταν συνοδηγός και στη μοιραία διαδρομή οδηγούσε η Φρόσω Κυριάκου.

Διαβάστε επίσης:

Θεσσαλονίκη: Δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτoκίνητα στη Χαριλάου (Photos)

Κλιμακώνεται η επίθεση κατά των κινητοποιήσεων – Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες, εισαγγελικό κυνήγι ζητά ο Άρειος Πάγος

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία