ΕΛΛΑΔΑ

09.12.2025 16:36

Ποινική δίωξη σε Μπέο και υπηρεσιακά στελέχη του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία

09.12.2025 16:36
mpeos-new

Ποινική δίωξη κατά του Αχιλλέα Μπέου και υπηρεσιακών στελεχών της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Βόλου για κακουργηματική απιστία ασκήθηκε μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας Εφετών Λάρισας.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr η ποινική δίωξη κατά του Αχιλλέα Μπέου και την στελεχών της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου Βόλου παραπέμφθηκε σε τακτική ανάκριση.

Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης μπαίνει η σκανδαλώδης διαχείριση δημοτικού ακινήτου (παραδοσιακού ξενώνα) στην Μακρινίτσα, τόσο για την μη είσπραξη των μισθωμάτων, όσο και για την καθυστέρηση να ξεκινήσει η διαδικασία έξωσης – αποβολής.

Πρόκειται για δημοτικό ακίνητο, το οποίο είχε μισθώσει από την πρώην Κοινότητα Μακρινίτσας ιδιωτική εταιρεία.

Η μία από τους εταίρους και διαχειριστές ήταν σύζυγος στενότατου συνεργάτη του Αχιλλέα Μπέου.

Μέχρι τις 11-12-2022 η μισθώτρια εταιρεία δήλωνε στο ΓΕΜΗ ως έδρα της το «Αρχοντικό Σισιλιάνου», συνεπώς το ξενοδοχείο ήταν σε λειτουργία. Στις 20-3-2023 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε την εκμίσθωση του ακινήτου με δημοπρασία, με το επιχείρημα ότι «σήμερα είναι κενό». Η δημοτική αρχή αρνήθηκε όμως να δώσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (από πότε ήταν κενό, ποιος το μίσθωνε, ποιο ήταν το μίσθωμα, πότε είχε λήξει η σύμβαση, πόσα χρωστούσαν και αν βεβαιώθηκαν, αν πλήρωναν δημοτικά τέλη, τέλη ΔΕΥΑΜΒ, τέλη κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και αν βεβαιώθηκαν τα χρωστούμενα, αν ο δήμος έκανε ενέργειες για τη διοικητική αποβολή του μισθωτή κλπ) και κανένας από τους δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ζήτησε πληροφόρηση. Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη μετά από μήνυση για κακουργηματική απιστία και παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση που κατέθεσε γνωστός λογιστής του Βόλου.

1 / 3