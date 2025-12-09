Μαρία Καρυστιανού κατά πάντων στο Ευρωκοινοβούλιο: «Δεν ήρθα να παρακαλέσω, ήρθα να απαιτήσω Δικαιοσύνη»

Για τέταρτη φορά βρέθηκε και μίλησε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την υπόθεση των Τεμπών η Μαρία Καρυστιανού, στην εκδήλωση του ευρωβουλευτή Νικόλα Φαραντούρη.

Η κ. Καρυστιανού έστρεψε τα βέλη της εναντίον της ΕΕ, της Κομισιόν, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων και του Επιτρόπου Μεταφορών Απόστολου Τζιτζικώστα.

Στράφηκε εναντίον της ΕΕ, η οποία «όφειλε να εξασφαλίσει την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στο σιδηροδρομικό δίκτυο στην Ελλάδα και να είχε απαγορεύσει τη λειτουργία αφού δεν πληρούσε τα κριτήρια ασφαλείας». Αντίθετα, όπως είπε, ακόμα και τώρα ευλογεί τη λειτουργία του, παρόλο που γνωρίζει ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας.

Βέλη έριξε η Μαρία Καρυστιανού και κατά του ΕΡΑ (Ευρωπαϊκός Οργανισμού Σιδηροδρόμων) και της Κομισιόν γιατί δεν έκαναν όσα έπρεπε, τη δουλειά τους όπως είπε. «Μόνο πρόστιμα επιβάλλονται που πληρώνουμε εμείς οι πολίτες», τόνισε.

Από τα βέλη της δεν εξαίρεσε τον Επίτροπο Μεταφορών, που «μας είπε “ό,τι έγινε έγινε”, θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον», κάτι που η Μ. Καρυστιανού χαρακτήρισε συγκάλυψη.

«Δεν ήρθα να παρακαλέσω, ήρθα να απαιτήσω Δικαιοσύνη. Να ζητήσω τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τα άλλα όργανα της ΕΕ να κάνουν τη δουλειά τους», είπε χαρακτηριστικά.

«Καλώ την επιτροπή αναφορών του ΕΚ να εξετάσει τις εκκρεμούσες αναφορές που έχει, τους ευρωβουλευτές να πιέσουν, την Κομισιόν και τον ΕΡΑ, αλλά και τον επίτροπο Μεταφορών να κάνει τη δουλειά του», υπογράμμισε.

Στο δευτερολογία της στο κλείσιμο της εκδήλωσης, η Μαρία Καρυστιανού είπε ότι «εμείς που είμαστε εδώ θέλουμε Δικαιοσύνη πάνω από όλα, θέλουμε Κράτος Δικαίου, εντοπίζουμε δυσλειτουργίες και προσπαθούμε να αλλάξουμε. Γι’ αυτό δημιουργήθηκε το ενωσιακό δίκαιο, για να μας προστατεύει από παρανομίες των υπουργών σε κάθε κράτος-μέλος. Φεύγω με την ευχή όσα ειπώθηκαν εδώ να οδηγήσουν σε ενεργοποίηση», κατέληξε.



Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σε μια κατάμεστη αίθουσα παραβρέθηκαν ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα πλην της ΝΔ. Εκτός από το Νικόλα Φαραντούρη και την Μαρία Καρυστιανού, παρενέβησαν ο Χρήστος Ράμμος (με βίντεο), ο Juan Fernando López Aguilar, ευρωβουλευτής των Σοσιαλιστών, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου και πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης της Ισπανίας, ο Ιωάννης Δρόσος, Ομότιμος Καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών και η Daniela Mainenti, Καθηγήτρια Συγκριτικού Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο UniNettuno της Ρώμης.

Σε φυλλάδιο που μοιράστηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο υπογράφει υπογράφει ο ευρωβουλευτής και καθηγητής Ν. Φαραντούρης που είναι και συντονιστής της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου, σε συνεργασία με τον Μανώλη Σπαθή MSc τονίζεται: «Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία μπορεί και οφείλει να προχωρήσει στη διεξαγωγή της έρευνας, στην άσκηση διώξεων ή στην επιβολή κυρώσεων ή περιοριστικών όρων παρακάμπτοντας την Συνταγματική διάταξη του άρθρου 86 του Συντάγματος».

Το κείμενο έχει τίτλο «Ευρωπαϊκό Δίκαιο και Σύνταγμα σε υποθέσεις διαφθοράς: θεσμικές και οικονομικές πτυχές» και αναφέρεται στην υπόθεση των Τεμπών.

Διαβάστε επίσης:

Δίκη για το Predator: Δέκα πρόσωπα που προέκυψαν από καταθέσεις μαρτύρων καλεί το δικαστήριο

Την ενοχή των δύο κατηγορουμένων αποφάσισε το δικαστήριο για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό

Με βαρύ ποινικό μητρώο ο 37χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια: Είχε βιάσει και δολοφονήσει ηλικιωμένη