ΕΛΛΑΔΑ

09.12.2025 16:00

Δίκη για το Predator: Δέκα πρόσωπα που προέκυψαν από καταθέσεις μαρτύρων καλεί το δικαστήριο

dikastirio_new

Την κλήση σε κατάθεση δέκα προσώπων που προέκυψαν από την εξέταση μαρτύρων κατά τις προηγούμενες συνεδριάσεις στη δίκη για το Predator, αποφάσισε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο.

Πρόκειται για πρόσωπα η πλειονότητα των οποίων δεν κλήθηκαν προηγουμένως σε κάποιο δικονομικό στάδιο της υπόθεσης. Την κλήση τους πρότεινε ο εισαγγελέας της Έδρας, επικαλούμενος την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Η εισαγγελική πρόταση έγινε δεκτή από τον πρόεδρο του δικαστηρίου και έτσι στις επόμενες συνεδριάσεις θα κληθούν να καταθέσουν οι νέοι μάρτυρες, οι περισσότεροι εκ των οποίων σχετίζονται με τις εμπλεκόμενες εταιρίες και φέρονται να έχουν διαδραματίσει ρόλο στην υπόθεση του κακόβουλου λογισμικού. Ανάμεσα στους μάρτυρες που θα κληθούν είναι και ο άντρας στον οποίο αναφέρθηκε νωρίτερα στην κατάθεση του ο πρώην πρόεδρος της ΑΔΑΕ Χρήστος Ράμμος, ο οποίος εμφανίζεται να έχει αγοράσει με τραπεζική κάρτα μολυσμένα μηνύματα εκ των οποίων ένα είχε σταλεί στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Ο μάρτυρας είχε καταθέσει στο πλαίσιο της έρευνας του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με πληροφορίες υποστηρίζει ότι η εμπλοκή του οφείλεται σε απώλεια της επίμαχης κάρτας και ότι δεν έχει καμία σχέση με την υπόθεση.

Στο δικαστήριο κατέθεσε νωρίτερα ο Στέφανος Γκρίτζαλης, μέλος της ΑΔΑΕ, καθηγητής Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ο κ. Γκρίτζαλης αναφέρθηκε στην κατάθεσή του στις κινήσεις της Αρχής για τον εντοπισμό τού αποστολέα του μηνύματος που έλαβε ο κ. Ανδρουλάκης. «Αρχίσαμε να ψάχνουμε προς τα πίσω από πού ήρθε το μήνυμα» είπε ο μάρτυρας εξηγώντας πώς έφθασαν στον αριθμό της κάρτας που πληρώθηκε. «Είχε ενδιαφέρον ότι αυτός που έστειλε το μήνυμα στον Ν.Ανδρουλάκη έστειλε και άλλα 25 μηνύματα. Υπήρχε πεδίον δόξης λαμπρό για να έρθει το φυσικό πρόσωπο που έστειλε τα μηνύματα. Να κληθεί από τη Δικαιοσύνη και να πει γιατί έστειλε αυτά τα μηνύματα».

Για τον έλεγχο της Αρχής στο ΚΕΤΥΑΚ, ο καθηγητής σημείωσε: «Δεν πήγαμε να βρούμε τον server που θα είχε μέσα το predator. Αστείο να το περιμένει κανείς. Θέλαμε να δούμε τι ήταν το ΚΕΤΥΑΚ. Οι απαντήσεις ήταν αναμενόμενες. Είδαμε τριτεύοντα πράγματα εκεί. Δεν ανοίξαμε κανένα υπολογιστή». 

Πρόεδρος: Ο δικός σας έλεγχος θα μπορούσε να αποκλείσει τη λειτουργία παράνομου λογισμικού από την ΕΥΠ;

Μάρτυρας: Όχι βέβαια.

Πρόεδρος: Άλλα μέλη, βέβαια, της Αρχής, με απόλυτο τρόπο, μας είπαν ότι δεν υπήρχε τέτοια περίπτωση, αποκλείοντας την ΕΥΠ.

Μάρτυρας: Όποιος το υπογράφει αυτό είναι για βράβευση.

Ο κ. Γκρίτζαλης επισήμανε επίσης, με αφορμή πρόσφατες διαπιστώσεις της Google και της Διεθνούς Αμνηστίας, ότι είναι κρίσιμο ζήτημα αν τα δεδομένα του θύματος είναι μόνο στη διάθεση τού θύτη ή και αλλού, «γιατί σε αυτή την περίπτωση αλλάζει το τοπίο».

Ο καθηγητής είπε στο δικαστήριο, χαριτολογώντας μάλιστα με αναφορά στις ταινίες του Τζέιμς Μποντ, ότι το επιτιθέμενο λογισμικό όταν αντιληφθεί ο χρήστης την παρουσία του, αυτοκαταστρέφεται.

