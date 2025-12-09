search
09.12.2025
09.12.2025

Με βαρύ ποινικό μητρώο ο 37χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια: Είχε βιάσει και δολοφονήσει ηλικιωμένη

PERIPOLIKO

Βαρύ ποινικό μητρώο είχε ο 37χρονος που συνελήφθη στα Καλύβια Κρήτης με βαρύ οπλισμό. Ο άνδρας φέρεται να προετοίμαζε την εκτέλεση συμβολαίου θανάτου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, το 2004, σε ηλικία μόλις 16 ετών είχε βιάσει και στραγγαλίσει 73χρονη σε χωριό του Ηρακλείου.

Η δολοφονία είχε συνταράξει τότε το χωριό. Στο πλαίσιο των ερευνών είχαν δώσει γενετικό υλικό περισσότεροι από 25 άνθρωποι ανάμεσα τους και ο 16χρονος

Η δολοφονία της 73χρονης που συντάραξε

Όταν κλήθηκε για ανάκριση, έπεσε σε αντιφάσεις, ισχυριζόμενος ότι πήγε στο χωριό της γιαγιάς για να αγοράσει μία πίτσα, με πρόθεση να επιστρέψει αμέσως στο σπίτι του. Μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα εκείνος συμπεριφερόταν λες και δεν είχε συμβεί το παραμικρό. Πήγαινε στη δουλειά, έβγαινε με φίλους.

Υπό το βάρος των συντριπτικών στοιχείων, ομολόγησε το έγκλημα του, ισχυριζόμενος ότι πήγε να ζητήσει το λόγο από την 73χρονη επειδή τον κατηγορούσε στο χωριό, δήθεν λογομάχησαν, της έβαλε ένα μαντήλι στο στόμα, την κακοποίησε σεξουαλικά και εκείνη έχασε τις αισθήσεις της.

Ο 37χρονος το 2012 είχε πάρει άδεια από τις φυλακές, όμως δεν επέστρεψε ποτέ.

Διαβάστε επίσης

Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις κινητοποιήσεις των αγροτών

Καλύβια: Εντοπίστηκαν καλάσνικοφ και πιστόλια σε κλεμμένο όχημα – Συνελήφθη 37χρονος

Ζωγράφου: Στο ΚΑΤ μετά από ξυλοδαρμό οδηγός αστικού λεωφορείου

1 / 3