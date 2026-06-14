«Είναι έγκλημα»: Ομάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίες ζητούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για τις θανατώσεις αρκούδων

Την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης για την καφέ αρκούδα, με ομάδες άμεσης επέμβασης και ενίσχυση των δασαρχείων ζητούν φιλοζωικές οργανώσεις μετά τις κτηνωδίες με τρεις νεκρές αρκούδες στη Βόρεια Ελλάδα, δύο από πυροβολισμό και μία από φόλα.

Ο υπεύθυνος Επικοινωνίας του «Αρκτούρου», Πάνος Στεφάνου, υπογραμμίζει στο ΤhessPost.gr ότι «παρόλο που πρόκειται για έγκλημα και οι αρκούδες είναι προστατευόμενο είδος, ποτέ δεν βρίσκονται οι υπαίτιοι. Η λύση είναι στα χέρια της πολιτείας».

«Απαιτείται η πολιτεία να ενισχύσει τα δασαρχεία, -τα οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση των περιστατικών αλληλεπιδράσεων όταν μια αρκούδα μπαίνει σε μια κατοικημένη περιοχή-, και να γίνονται περισσότερες περιπολίες. Θα πρέπει να υπάρχουν ομάδες άμεσης επέμβασης 24ωρης δράσης, να πηγαίνουν άμεσα στην περιοχή για να απομακρύνουν το ζώο. Να ενημερώνουν τους κατοίκους τι πρέπει να κάνουν και τι όχι, για να μην ενθαρρύνεται η προσέγγιση του ζώου, κάτι το οποίο προς το παρόν δεν γίνεται και δεν υπάρχει».

Καλλιστώ: «Οι κάτοικοι δε μπορούν να παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους»

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο υπεύθυνος Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας της «Καλλιστώ», Ιάσωνας Μπάντιος, επισημαίνει ότι οι δασικές υπηρεσίες της κάθε περιοχής οφείλουν να διερευνήσουν τα περιστατικά θανάτωσης των αρκούδων.

«Τα αυξημένα περιστατικά λόγω της περιόδου, σε καμία περίπτωση δε μπορούν να δικαιολογήσουν αυτή την παράνομη πράξη της θανάτωσης της αρκούδας, ανεξαρτήτως ηλικίας. Η πολιτεία πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα με την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου δράσης για την καφέ αρκούδα με προληπτικά μέτρα για την αποφυγή προσέγγισης κατοικημένων περιοχών και με απωθήσεις των ατόμων αρκούδων που προσεγγίζουν κατοικημένες περιοχές. Σε καμία περίπτωση όμως οι κάτοικοι των περιοχών της δυτικής Μακεδονίας δε μπορούν να παίρνουν τον νόμο στα χέρια τους και να προχωρούν σε μια τέτοια απάνθρωπη πράξη», σημειώνει.

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