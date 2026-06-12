Ένα από τα πιο μυστηριώδη πλάσματα των ωκεανών κατάφεραν να καταγράψουν επιστήμονες στον Ειρηνικό: τον σπάνιο «καρχαρία καλικάντζαρο», ένα είδος που μέχρι σήμερα οι ειδικοί συναντούσαν κυρίως νεκρό, παγιδευμένο σε «εργαλεία» αλιέων.

Η νέα καταγραφή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς είναι η πρώτη φορά που το παράξενο αυτό είδος κινηματογραφείται ζωντανό, υγιές και στο φυσικό του περιβάλλον.

Ο καρχαρίας καλικάντζαρος (Mitsukurina owstoni) ξεχωρίζει αμέσως από την αλλόκοτη όψη του: διαθέτει μακρύ, προεξέχον ρύγχος, δέρμα με ροζ απόχρωση και σαγόνια που εκτινάσσονται προς τα έξω όταν επιτίθεται στη λεία του. Η εμφάνισή του είναι τόσο ασυνήθιστη, ώστε το είδος συχνά περιγράφεται ως «ζωντανό απολίθωμα».

Ένα είδος από τα βάθη του χρόνου

Ο καρχαρίας καλικάντζαρος δεν είναι απλώς σπάνιος. Είναι και εξελικτικά μοναδικός. Πρόκειται για τον τελευταίο εν ζωή εκπρόσωπο μιας οικογένειας καρχαριών με ιστορία που φτάνει σχεδόν 125 εκατομμύρια χρόνια πίσω.

Το είδος περιγράφηκε για πρώτη φορά το 1898, ωστόσο τον έχουν δει ελάχιστες φορές.Ζει σε μεγάλα βάθη, μακριά από το φως και την ανθρώπινη δραστηριότητα, με αποτέλεσμα οι επιστήμονες να γνωρίζουν πολύ λίγα για τη συμπεριφορά του.

Μέχρι σήμερα, οι περισσότερες πληροφορίες προέρχονταν από τυχαίες αλιεύσεις. Όταν όμως ένας καρχαρίας καλικάντζαρος ανεβαίνει στην επιφάνεια, συνήθως δεν επιβιώνει για πολύ, γεγονός που έκανε σχεδόν αδύνατη την παρατήρησή του εν ζωή.

Οι συναντήσεις που ενθουσίασαν τους βιολόγους

Τις σπάνιες εικόνες κατέγραψαν ερευνητές του Πανεπιστημίου της Χαβάης στο Μάνοα, σε μια απομονωμένη περιοχή του Κεντρικού Ειρηνικού, κοντά στη Χαβάη, και νοτιοανατολικά των Φίτζι.

Οι εικόνες αυτές συνοδεύουν νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Fish Biology και προσφέρουν στους ειδικούς μια σπάνια ευκαιρία να δουν το είδος εκεί όπου πραγματικά ζει: στα σκοτεινά, παγωμένα βάθη του ωκεανού.

Μάλιστα, κοντά στα Φίτζι, ο καρχαρίας βρέθηκε περίπου 2.300 πόδια βαθύτερα από το βάθος στο οποίο οι ειδικοί περίμεναν να τον συναντήσουν.

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