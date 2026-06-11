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11.06.2026 12:30

Λαγοκέφαλος στη Μεσόγειο: «Όχι πανικός» λέει ο Θοδωρής Τσιμπίδης του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος» – Ποιοι είναι οι πραγματικοί κίνδυνοι

11.06.2026 12:30
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Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», Θοδωρής Τσιμπίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews σχετικά με την παρουσία του λαγοκέφαλου στις ελληνικές θάλασσες, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει λόγος πανικού για τους πολίτες, παρά τη συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα.

«Να βγάλουμε τον πανικό από το κάδρο»

Ο κ. Τσιμπίδης υπογράμμισε πως η εικόνα που μεταφέρεται συχνά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι υπερβολική:

«Δεν τίθεται, δεν υπάρχει πανικός στην όλη ιστορία και δεν έπεσε ο ουρανός στο κεφάλι μας», σημείωσε, επισημαίνοντας ότι ακόμη και άνθρωποι που ζουν κοντά στη θάλασσα εμφανίζονται ανήσυχοι λόγω της παραπληροφόρησης.

Αναφορικά με την επικινδυνότητα του είδους, ξεκαθάρισε: «Το ίδιο το ψάρι δεν είναι επικίνδυνο. Το δάγκωμά του δεν έχει δηλητήριο».

Όπως εξήγησε, οι τοξίνες του λαγοκέφαλου βρίσκονται στα εσωτερικά του όργανα και όχι στο εξωτερικό του σώμα.

Κατά συνέπεια δεν υπάρχει κίνδυνος από απλή επαφή ή δάγκωμα, αλλά ο κίνδυνος αφορά αποκλειστικά την κατανάλωση, αν δεν καθαριστεί σωστά.

«Δεν θα το πιάσει κάποιος και θα πάθει κάτι, ούτε θα έχει ένα ακούσιο δάγκωμα και θα πάθει κάτι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πώς έφτασε στη Μεσόγειο

Ο διευθυντής του Ινστιτούτου απέδωσε την εξάπλωση του είδους κυρίως σε δύο βασικούς παράγοντες: Τη διάνοιξη και διαπλάτυνση της Διώρυγα του Σουέζ και την υπεραλίευση.

«Ανοίξαμε μια τεράστια δίοδο με την Ερυθρά Θάλασσα και τον Ινδικό Ωκεανό», σημείωσε, εξηγώντας ότι έτσι μετακινούνται νέα είδη προς τη Μεσόγειο.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι: «Το μεγάλο πρόβλημα έχει να κάνει με την υπεραλίευση», η οποία διαταράσσει την ισορροπία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Η κλιματική αλλαγή, όπως είπε, λειτουργεί συμπληρωματικά, διευκολύνοντας την εγκατάσταση αυτών των ειδών.

«Τα ψάρια που θα έπρεπε να είναι θηρευτές έχουν αποδεκατιστεί», ανέφερε, φέρνοντας ως παράδειγμα μεγάλα ψάρια που πλέον αλιεύονται μαζικά. Προειδοποίησε μάλιστα ότι: «Και του χρόνου θα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα αν δεν σταματήσουμε αυτή την παράνοια».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλλαγή στο θαλάσσιο περιβάλλον είναι ραγδαία: «Πάνω από 1.000 είδη έχουν εγκατασταθεί τα τελευταία χρόνια στη Μεσόγειο», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι επιβιώνουν κυρίως τα πιο προσαρμοστικά και επιθετικά είδη.

Πάνω από 1.000 νέα είδη στη Μεσόγειο

Αναφερόμενος σε περιστατικά δαγκωμάτων σε παραλίες, ο κ. Τσιμπίδης έδωσε διαφορετική διάσταση: «Όπου έγινε αυτό, βρήκαμε ταΐσμα», τόνισε, εξηγώντας ότι η συνήθεια των λουόμενων να πετούν τροφή στη θάλασσα προσελκύει τα ψάρια κοντά στην ακτή.

«Με αυτόν τον τρόπο πλησιάζουν στις παραλίες και μπορεί να υπάρξει ένα τσίμπημα», σημείωσε. Ωστόσο, επανέλαβε ότι: «Δεν υπάρχει κανένας τέτοιος κίνδυνος», ενώ ακόμη και σε περίπτωση μικροτραυματισμού, η αντιμετώπιση είναι απλή. Ο κ. Τσιμπίδης κάλεσε τους πολίτες: Να μην πανικοβάλλονται, να αποφεύγουν το τάισμα ψαριών στις παραλίες, να μην καταναλώνουν λαγοκέφαλο.

Κλείνοντας, υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σημειώνοντας ότι οι αλλαγές που καταγράφονται σήμερα είναι πρωτοφανείς για τα δεδομένα της Μεσογείου.

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