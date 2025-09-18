search
ΠΕΜΠΤΗ 18.09.2025
ΕΛΛΑΔΑ

18.09.2025

Ανησυχία για λαγοκέφαλους στον Αργοσαρωνικό – Τελευταία εμφάνιση στο Ασκέλι Πόρου (Photos)

lagokefalos-new

Έντονη ανησυχία επικρατεί στον Αργοσαρωνικό Κόλπο, καθώς το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αυξημένη παρουσία λαγοκέφαλων, ενός άκρως τοξικού και επικίνδυνου είδους ψαριού.

Τελευταία εμφάνιση καταγράφηκε στο Ασκέλι Πόρου, όπου πολίτες ενημέρωσαν ότι βλέπουν πολλά μικρά τέτοια ψάρια σε όλες τις παραλίες της περιοχής. Επίσης, έχουν δει και αχινό με μεγάλα αγκάθια που είναι επίσης τοξικός.

Ο λαγοκέφαλος είναι ψάρι που περιέχει ισχυρή τοξίνη, η οποία μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση και σε ακραίες περιπτώσεις ακόμη και θάνατο αν καταναλωθεί. Σύμφωνα με στοιχεία, στην Ανατολική Μεσόγειο έχουν καταγραφεί 27 θάνατοι και περίπου 180 περιστατικά δηλητηρίασης από κατανάλωση λαγοκέφαλου. Στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, δεν έχει σημειωθεί θάνατος, ωστόσο τόσο η κατανάλωση όσο και η εμπορία του απαγορεύονται αυστηρά.

Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί και οι αναφορές για επιθέσεις σε λουόμενους. Από το 2014 έως το 2023 έχουν καταγραφεί 28 δαγκώματα λαγοκέφαλων, με τρεις περιπτώσεις να οδηγούν σε ακρωτηριασμό – μία εξ αυτών στην Ελλάδα.

karvouniaris
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Σκάνδαλα, αδιέξοδα και ειρωνείες: Ο Μητσοτάκης σε βέρτιγκο υπό την πίεση της εναλλακτικής που δίνει το ΠΑΣΟΚ

koykles labubu 99- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νεαρή Ρωσίδα πούλησε… την ψυχή της για μια συλλογή από κούκλες Labubu – Πώς αντέδρασε η εκκλησία

anastasia-mazonakis-new
LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ευλογημένος και για μένα θα είναι πάντα ο καλύτερος άνθρωπος που έχω γνωρίσει» (Video)

tsakirogloy-diavati-new
LIFESTYLE

Νικήτας Τσακίρογλου για Διαβάτη: «Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμη - Παρακαλώ τον Θεό να τη φροντίσει» (Video)

kalxas-2388
ΚΑΛΧΑΣ

Η μεταγραφή Λοβέρδου δεν είναι είδηση, ο χώρος που ανοίγει για Σαμαρά, η παρέμβαση του ΓΑΠ, ο μοιραίος Παπαθανάσης και ο… διπλός δημοσκόπος

mykonos aerofotografia – new
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως... βοσκοτόπι

indecent-proposal
LIFESTYLE

Το αντίο της Ντεμί Μουρ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Και τι δεν θα έκανα για έναν ακόμη χορό»

