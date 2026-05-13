Επεισόδια που προκαλούν αίσθηση σημειώθηκαν στο ντέρμπι του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της… Σαουδικής Αραβίας.

Η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, αντιμετώπιζε την Αλ Χιλάλ και με τη λήξη του αγώνα, οπαδοί των δύο ομάδων επιτέθηκαν με κοντάρια και καλάμια ο ένας κατά του άλλου.

Το τρομερό είναι ότι δεν μιλάμε για ξύλο μεταξύ… οργανωμένων (που δεν υπάρχουν στην Σαουδική Αραβία), αλλά για τα VIP του γηπέδου.

Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα υπήρχε ένταση η οποία ξέφυγε με το σφύριγμα της λήξης. Οι οπαδοί της Αλ Χιλάλ περικύκλωσαν τους… επισήμους των γηπεδούχων κι αυτοί τους επιτέθηκαν με καλάμια, ποτήρια και ότι άλλο είχαν διαθέσιμο μπροστά τους.

Δείτε το βίντεο:

🇸🇦 Saudi derbies are on another level.



Al-Nassr fans (the Cristiano Ronaldo side) stormed into Al-Hilal’s own VIP section during the match and started swinging sticks like it was a street fight.



Forget 90 minutes on the pitch, the real entertainment was in the stands.



Saudi… pic.twitter.com/VKtPxVhl4c May 12, 2026

