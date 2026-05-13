search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 01:36
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.05.2026 00:57

Μουντιάλ 2026: Το Τορόντο προσφέρει δωρεάν… προφυλακτικά στους φιλάθλους

13.05.2026 00:57
mundial-tropaio-new

Καθώς το Τορόντο ετοιμάζεται να φιλοξενήσει αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η πόλη αποφάσισε να βοηθήσει τους επισκέπτες να… σκοράρουν με ασφάλεια και στην κρεβατοκάμαρα, προσφέροντας δωρεάν προφυλακτικά με ποδοσφαιρική θεματολογία.

Με περισσότερους από 300.000 επισκέπτες να αναμένονται στην πόλη για το τουρνουά που θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, η Δημόσια Υγεία του Τορόντο θα διανείμει προφυλακτικά περιορισμένης έκδοσης με έξι διαφορετικά σχέδια, τα οποία -όπως αναφέρει- «γιορτάζουν την ενέργεια των αγώνων, προωθώντας παράλληλα τη σεξουαλική υγεία».

Ανάμεσα στα συνθήματα που υπάρχουν στις συσκευασίες είναι τα «Block those shots!» («Απόκρουσε αυτά τα σουτ!»), «What a finish!» («Τι τελείωμα!») και το πιο… πονηρό «Peaches & Cream», στο οποίο απεικονίζονται ένα ροδάκινο και μία μελιτζάνα μπροστά από ένα τέρμα.

Τα προφυλακτικά, μαζί με άλλα μέσα ασφαλέστερου σεξ, θα διατίθενται σε τέσσερις κλινικές σεξουαλικής υγείας που λειτουργεί η Δημόσια Υγεία του Τορόντο, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «CondomTO», η οποία στοχεύει στην προώθηση του ασφαλέστερου σεξ, τη μείωση του κοινωνικού στίγματος και τη σύνδεση των πολιτών με υπηρεσίες σεξουαλικής υγείας.

«Μελέτες δείχνουν ότι η χρήση προφυλακτικού κάθε φορά που κάποιος έχει στοματικό, πρωκτικό ή κολπικό σεξ μειώνει τον κίνδυνο σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων, HIV ή/και ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης», ανέφερε η υπηρεσία στην ιστοσελίδα της.

Ο Καναδάς συνδιοργανώνει το Παγκόσμιο Κύπελλο μαζί με τις ΗΠΑ και το Μεξικό.

Διαβάστε επίσης:

Μπράντον Κλαρκ: Ο θάνατος του παίκτη των Μέμφις Γκρίζλις διερευνάται ως πιθανή υπερβολική δόση

Η Βαλένθια θα απαγορεύσει την είσοδο στον Γιαννακόπουλο, αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο VIP box για να τον εμποδίσουν να μπει

Λαμίν Γιαμάλ: Ύψωσε μια παλαιστινιακή σημαία κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Μπαρτσελόνα (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mundial-tropaio-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το Τορόντο προσφέρει δωρεάν… προφυλακτικά στους φιλάθλους

marco rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Επιστολή Αμερικανών Βουλευτών σε Ρούμπιο – Ζητούν διευκρινήσεις για τις δηλώσεις του Τομ Μπάρακ σχετικά με τα F-35 και την Τουρκία

iran 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Aπορρίπτει η Τεχεράνη τους ισχυρισμούς ότι σχεδίαζαν «εχθρικές ενέργειες» στο Κουβέιτ

seismosgrafos
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Σεισμός 4,6 βαθμών κοντά στην Τεχεράνη

brandon clarke
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπράντον Κλαρκ: Ο θάνατος του παίκτη των Μέμφις Γκρίζλις διερευνάται ως πιθανή υπερβολική δόση

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

floros_survivor
MEDIA

Survivor: Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος που τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

ilioupoli-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε η τραγωδία στην Ηλιούπολη: Νεκρή η μία 17χρονη, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ η δεύτερη - Το σημείωμα πριν την πτώση και η αναφορά στις Πανελλήνιες

ilioupoli-polykatoikia-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη, πληροφορίες για σημείωμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.05.2026 00:59
mundial-tropaio-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Το Τορόντο προσφέρει δωρεάν… προφυλακτικά στους φιλάθλους

marco rubio
ΚΟΣΜΟΣ

Επιστολή Αμερικανών Βουλευτών σε Ρούμπιο – Ζητούν διευκρινήσεις για τις δηλώσεις του Τομ Μπάρακ σχετικά με τα F-35 και την Τουρκία

iran 1234- new
ΚΟΣΜΟΣ

Aπορρίπτει η Τεχεράνη τους ισχυρισμούς ότι σχεδίαζαν «εχθρικές ενέργειες» στο Κουβέιτ

1 / 3