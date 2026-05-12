ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 18:49
Η Βαλένθια θα απαγορεύσει την είσοδο στον Γιαννακόπουλο, αυξημένα μέτρα ασφαλείας στο VIP box για να τον εμποδίσουν να μπει

H Βαλένθια θα απαγορεύσει την είσοδο στο Roig Arena στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο στο 5ο και τελευταίο παιχνίδι των play off για το final four της Euroleague.

H Euroleague έχει επιβάλλει ποινή τριών αγωνιστικών στον ισχυρό άνδρα του τριφυλλιού για τη συμπεριφορά του στο 2ο ματς.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δήλωσε ότι θέλει να παρακολουθήσει το τελευταίο ματς, ζητώντας τη συναίνεση της Βαλένθια.

Πηγές του συλλόγου δήλωσαν στη MARCA ότι «δεν θα επιτρέψουν την είσοδο στη Roig Arena στον πολυεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη της ελληνικής ομάδας, καθώς πρέπει να εκτίσει ακόμα την τρίτη αγωνιστική της απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα της διοργάνωσης, ποινή που του επιβλήθηκε από τη Euroleague ως μέρος της τιμωρίας για την αντιαθλητική συμπεριφορά του. Οι υπάλληλοι που εργάζονται στις εισόδους της ίδιας της Roig Arena, ιδιαίτερα εκείνοι που βρίσκονται στην είσοδο των επισήμων, στις πόρτες πρόσβασης στο VIP box ή στη VIP ζώνη, θα αυξήσουν την επιτήρηση για να εμποδίσουν την είσοδο στο γήπεδο του Δημήτρη Γιαννακόπουλου σε περίπτωση που επιχειρήσει να εισέλθει στο κτίριο παρά την ποινή».

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πάντως απτόητος πόσταρε «Οε οε οε, Βαλένθια Ερχόμαστε να σας ΜΠΟΥΜΠΙάσουμε».

