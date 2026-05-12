Εργατικό δυστύχημα στη Λάρισα με θύμα 58χρονο αγρότη

Τη ζωή του σε εργατικό δυστύχημα έχασε 58χρονος αγρότης στη Ραχούλα Λάρισας.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το τρακτέρ αναποδογύρισε, τον καταπλάκωσε και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις του ΕΚΑΒ και της Αστυνομίας. Μετέβησαν επίσης εκ μέρους του Πυροσβεστικού Σώματος έξι στελέχη με δύο οχήματα. Οι διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν, καθώς είχε ήδη καταλήξει.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.

