ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 20:35
12.05.2026 19:21

ΑΔΜΗΕ: «Πράσινο φως» για τη χρηματοδότηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου

Το «πράσινο φως» στον ΑΔΜΗΕ προκειμένου να υποβάλει επίσημα αίτημα χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου (GSI) δόθηκε σήμερα στη συνάντηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ελλάδας, Κύπρου και ΕΤΕπ, που πραγματοποιήθηκε απόψε στη Λευκωσία.

Όπως σημειώνουν αρμόδιες πηγές, κατά τη διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε η στρατηγική σημασία του έργου, ιδιαίτερα στη σημερινή γεωπολιτική συγκυρία και αξιολογήθηκε ως θετική εξέλιξη η κοινή επιστολή των υπουργών Παπασταύρου και Δαμιανού για την χρηματοδότηση του έργου, κατόπιν μελέτης δέουσας επιμέλειας (due diligence). Επισημαίνεται ακόμη, ότι η μελέτη που θα υλοποιήσει η ΕΤΕπ θα ανοίξει τον δρόμο για δυνητική συμμετοχή επενδυτών.

Υπενθυμίζεται ότι η επιστολή των δύο υπουργών προς την ΕΤΕπ εστάλη στις 20 Απριλίου.

Στη σημερινή συνάντηση στη Λευκωσία συμμετείχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου και ο υφυπουργός, Νίκος Τσάφος, ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, η υφυπουργός παρά τω Προέδρω, Ειρήνη Πική, ο αρμόδιος για την Ενέργεια Ευρωπαίος Επίτροπος, Dan Jorgensen, η γενική διευθύντρια Ενέργειας, Ditte Juul Jorgensen, o πρόεδρος και CEO του ΑΔΜΗΕ (project promoter του έργου), Μάνος Μανουσάκης και ο αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ, Ιωάννης Τσακίρης.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

