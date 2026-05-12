Η Porsche θα περικόψει τουλάχιστον 500 θέσεις εργασίας, λόγω των δασμών των ΗΠΑ και της πτώσης των κερδών

Η Porsche θα περικόψει περισσότερες από 500 θέσεις εργασίας και θα αποχωρήσει από τρεις επιχειρηματικούς τομείς εκτός της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς η εταιρεία επικεντρώνεται εκ νέου στα βασικά πολυτελή οχήματά της, εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από τους δασμούς των ΗΠΑ και την πτώση των κερδών.

Μετά την προγραμματισμένη πώληση των μεριδίων της στην Bugatti Rimac και τον ομιλο Rimac, η Porsche εφαρμόζει περαιτέρω εκτεταμένα μέτρα στο πλαίσιο της στρατηγικής της αναδιάρθρωσης.

Οι θυγατρικές Cellforce Group GmbH, Porsche eBike Performance GmbH και Cetitec GmbH πρόκειται να διακόψουν τη λειτουργία τους. Συνολικά, περισσότεροι από 500 εργαζόμενοι επηρεάζονται από τις προγραμματισμένες μειώσεις θέσεων εργασίας.

«Η Porsche πρέπει να επανεστιάσει στις βασικές της δραστηριότητες. Αυτή είναι η απαραίτητη βάση για μια επιτυχημένη στρατηγική αναδιάρθρωση. Αυτό μας αναγκάζει να κάνουμε επώδυνες περικοπές– συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών μας», σχολίασε ο διευθύνων σύμβουλος δρ. Michael Leiters.

Οι θυγατρικές Cellforce Group GmbH, με έδρα το Kirchentellinsfurt, Porsche eBike Performance GmbH, με έδρα το Ottobrunn, και Cetitec GmbH, με έδρα το Pforzheim, πρόκειται να διακόψουν την λειτουργία τους.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιάρθρωσης της Porsche και της στρατηγικής της για τεχνολογικά ανοιχτά συστήματα μετάδοσης κίνησης, η Cellforce GmbH δεν έχει πλέον μια επαρκώς βιώσιμη μακροπρόθεσμη προοπτική. Συνεπώς, η διοίκηση θα ξεκινήσει συζητήσεις με το συμβούλιο εργαζομένων σχετικά με το κλείσιμο της εταιρείας. Επηρεάζονται περίπου 50 εργαζόμενοι.

Η Porsche eBike Performance GmbH ιδρύθηκε για την ανάπτυξη συστημάτων κίνησης ηλεκτρικών ποδηλάτων υψηλής απόδοσης και την παγκόσμια εμπορία τους. Λόγω των ριζικά αλλαγμένων συνθηκών της αγοράς για τα συστήματα κίνησης ηλεκτρικών ποδηλάτων, οι δραστηριότητες της κοινοπραξίας θα διακοπούν. Αυτό το μέτρο συνάδει με τη στρατηγική εστίαση της Porsche AG στην κύρια δραστηριότητά της. Το κλείσιμο των δραστηριοτήτων στις εγκαταστάσεις του Ottobrunn και του Ζάγκρεμπ επηρεάζει περίπου 350 εργαζομένους.

Η Cetitec GmbH, με έδρα το Πφόρτσχαϊμ, ανέπτυξε εξειδικευμένο λογισμικό για την επικοινωνία δεδομένων για την Porsche και ολόκληρο τον Όμιλο Volkswagen. Και εδώ, το περιβάλλον της αγοράς έχει αλλάξει και τα πεδία ανάπτυξης έχουν μετατοπιστεί. Η διοίκηση της Cetitec GmbH θα ξεκινήσει, επομένως, συζητήσεις με το συμβούλιο εργαζομένων σχετικά με το κλείσιμο της εταιρείας. Επηρεάζονται περίπου 60 εργαζόμενοι στη Γερμανία και 30 στην Κροατία.

