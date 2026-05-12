ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 22:16
12.05.2026 20:58

Nτέμι Μουρ από το Φεστιβάλ των Καννών: «Χαμένος κόπος η μάχη κατά της ΑΙ» – Τι προτείνει

Η Ντέμι Μουρ προέτρεψε την κινηματογραφική βιομηχανία να βρει τρόπους προκειμένου να εργαστεί μαζί αλλά και να προστατευτεί από την Τεχνητή Νοημοσύνη, αντί να δίνει μια χαμένη μάχη εναντίον της, ενόψει της τελετής έναρξης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι εδώ. Επομένως, το να μάχεσαι εναντίον της είναι, υπό μία έννοια, σαν να πολεμάς κάτι που αποτελεί χαμένο κόπο. Το να βρούμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να εργαστούμε με την ΤΝ είναι ένα πιο βαρύτιμο μονοπάτι για να ακολουθήσουμε», είπε η Μουρ.

Η Αμερικανίδα ηθοποιός, η οποία έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ για την ταινία The Substance: Το Ελιξίριο της Νιότης, μετά την πρεμιέρα της στις Κάννες το 2024, επιστρέφει φέτος στο φεστιβάλ, ως ένα από τα εννέα μέλη της κριτικής επιτροπής, η οποία θα απονείμει το κορυφαίο βραβείο, τον Χρυσό Φοίνικα, την 23η Μαΐου.

«Κάνουμε αρκετά για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας; Δεν ξέρω», πρόσθεσε η Μουρ, μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Και επομένως, θα έτεινα να πω πιθανόν όχι».

Το Φεστιβάλ δεν επιτρέπει τη συμμετοχή της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης στον διαγωνισμό, όμως η συζήτηση σχετικά με τον ρόλο της τεχνολογίας στη δημιουργία ταινιών αποτελεί ένα κυρίαρχο θέμα στο φεστιβάλ, το οποίο προβάλλεται ως ένας θεματοφύλακας του τι θεωρείται «κινηματογράφος».

