Ο Τζέιμι Φοξ ετοιμάζεται να γίνει πατέρας για τρίτη φορά 

Το πρώτο του παιδί με τη σύντροφό του, Άλις Χάκστεπ, αναμένεται να αποκτήσει ο διάσημος ηθοποιός Τζέιμι Φοξ.

Πληροφορίες που επικαλείται το TMZ αναφέρουν ότι το ζευγάρι περιμένει το μωρό του, μετά την επανασύνδεσή τους πέρυσι, έπειτα από τον χωρισμό τους τον Ιανουάριο του 2025.

🍼 EXCLUSIVE: Jamie Foxx is expecting a baby with his girlfriend Alyce Huckstepp! https://t.co/Ix5NsnS1w7 pic.twitter.com/Xhzhc1oBkT — TMZ (@TMZ) May 12, 2026

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός γνώρισε την Άλις Χάκστεπ τον Αύγουστο του 2022, όταν εκείνη έδωσε το «παρών» στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Day Shift».

Η σχέση τους έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2023, όταν εθεάθησαν μαζί στο Λος Κάμπος του Μεξικού.

Σημειώνεται ότι αυτό θα είναι το τρίτο παιδί για τον Τζέιμι Φοξ. Ο ηθοποιός έγινε πρώτη φορά πατέρας το 1994, όταν απέκτησε την κόρη του, Κορίν, με την πρώην σύντροφό του, Κόνι Κλάιν, ενώ το 2008 έγινε ξανά πατέρας με την πρώην σύντροφό του, Κρίστιν Γκράνις.

