search
ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 22:17
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.05.2026 20:37

Ο Τζέιμι Φοξ ετοιμάζεται να γίνει πατέρας για τρίτη φορά 

12.05.2026 20:37
foxx-new

Το πρώτο του παιδί με τη σύντροφό του, Άλις Χάκστεπ, αναμένεται να αποκτήσει ο διάσημος ηθοποιός Τζέιμι Φοξ.

Πληροφορίες που επικαλείται το TMZ αναφέρουν ότι το ζευγάρι περιμένει το μωρό του, μετά την επανασύνδεσή τους πέρυσι, έπειτα από τον χωρισμό τους τον Ιανουάριο του 2025.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός γνώρισε την Άλις Χάκστεπ τον Αύγουστο του 2022, όταν εκείνη έδωσε το «παρών» στην παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας «Day Shift». 

Η σχέση τους έγινε γνωστή το καλοκαίρι του 2023, όταν εθεάθησαν μαζί στο Λος Κάμπος του Μεξικού.

Σημειώνεται ότι αυτό θα είναι το τρίτο παιδί για τον Τζέιμι Φοξ. Ο ηθοποιός έγινε πρώτη φορά πατέρας το 1994, όταν απέκτησε την κόρη του, Κορίν, με την πρώην σύντροφό του, Κόνι Κλάιν, ενώ το 2008 έγινε ξανά πατέρας με την πρώην σύντροφό του, Κρίστιν Γκράνις.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Λιάγκας: «Μπορεί να είναι η τελευταία μου χρονιά φέτος στην τηλεόραση» (Video)

Απαστράπτουσα η Αμάλ στο κόκκινο χαλί δίπλα στον Κλούνεϊ (Video)

Βίκυ Λέανδρος για Eurovision: «Ο Akylas μπορεί να βγει στους πρώτους – Το τραγούδι είναι πολύ φρέσκο» (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών» όταν διαπραγματεύομαι με το Ιράν

57-CM__9582-1024×683 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Wanda Diamond League ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη Zeekr Europe ως επίσημο συνεργάτη μετακίνησης για το 2026

trump_xi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στο Πεκίνο: «Big deals» για ΗΠΑ και Κίνα

leukada-drone
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφία-ντοκουμέντο: Ο εκρηκτικός μηχανισμός στο ουκρανικό θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

giannakopoulou-Zax
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πειράγματα Γιαννακοπούλου και Ζαχαριάδη για τα μάτια του Τσίπρα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
floros_survivor
MEDIA

Survivor: Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος που τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο

kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

mpaxarika-new
ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

ilioupoli-234
ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε η τραγωδία στην Ηλιούπολη: Νεκρή η μία 17χρονη, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ η δεύτερη - Το σημείωμα πριν την πτώση και η αναφορά στις Πανελλήνιες

ilioupoli-polykatoikia-peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη, πληροφορίες για σημείωμα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 22:17
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών» όταν διαπραγματεύομαι με το Ιράν

57-CM__9582-1024×683 (1)
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Wanda Diamond League ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη Zeekr Europe ως επίσημο συνεργάτη μετακίνησης για το 2026

trump_xi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στο Πεκίνο: «Big deals» για ΗΠΑ και Κίνα

1 / 3