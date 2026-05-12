ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 22:19
Κάτω Τιθορέα: Δίωξη για πέντε κακουργήματα και σωρεία πλημμελημάτων στους οκτώ συλληφθέντες για την ληστεία

Βαριές κατηγορίες περιλαμβάνονται στην ποινική δίωξη που ασκήθηκε από την Εισαγγελέα σε βάρος των οκτώ συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας σε υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας. 

Η συνοδεία των αστυνομικών οχημάτων με τους οκτώ συλληφθέντες έφθασε στα δικαστήρια  στις 5 το απόγευμα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Εκεί είχε συγκεντρωθεί ομάδα νεαρών ατόμων που κατά την άφιξη της συνοδείας, φώναζε συνθήματα συμπαράστασης στους συλληφθέντες.

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης άσκησε δίωξη για πέντε κακουργηματικές κατηγορίες και σειρά πλημμεληματικών πράξεων.

Οι κατηγορίες αφορούν τα κακουργήματα της:  

Συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση,

Διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής από κοινού κατά επάγγελμα κατ’ εξακολούθηση ,

Ληστεία από κοινού και κατά συρροή 

Διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης κατοχής πυροβόλων όπλων 

Διακεκριμένης περίπτωσης παράνομης οπλοφορίας (πολεμικά τουφέκια, χειροβομβίδες κλπ) .

Επίσης πλημμελήματα όπως 

παράνομη οπλοφορία,

παράνομη κατοχή όπλων,

προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών προς ιδίαν χρήση 

βία κατά υπαλλήλων, 

παραποίηση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να ζητήσουν και να λάβουν προθεσμία για τις απολογίες τους.

Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί με καραμπίνες σε συμπλοκή στον δήμο Δέλτα – Τρεις τραυματίες

Έκθετη η αστυνομία: Ειδοποίησαν λάθος οικογένεια ότι το παιδί τους πήδηξε από την ταράτσα

Επεισόδια και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μετά το ΑΠΘ – Χτύπησαν δύο φοιτητές, 8 προσαγωγές

ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών» όταν διαπραγματεύομαι με το Ιράν

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Wanda Diamond League ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη Zeekr Europe ως επίσημο συνεργάτη μετακίνησης για το 2026

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στο Πεκίνο: «Big deals» για ΗΠΑ και Κίνα

ΕΛΛΑΔΑ

Φωτογραφία-ντοκουμέντο: Ο εκρηκτικός μηχανισμός στο ουκρανικό θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πειράγματα Γιαννακοπούλου και Ζαχαριάδη για τα μάτια του Τσίπρα (Video)

MEDIA

Survivor: Ποιος είναι ο Σταύρος Φλώρος που τραυματίστηκε σοβαρά από ταχύπλοο

ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

ΥΓΕΙΑ

Το μπαχαρικό που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και... αδυνατίζει!

ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε η τραγωδία στην Ηλιούπολη: Νεκρή η μία 17χρονη, μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ η δεύτερη - Το σημείωμα πριν την πτώση και η αναφορά στις Πανελλήνιες

ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στην Ηλιούπολη: Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας - Νεκρή η μία, σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση η δεύτερη, πληροφορίες για σημείωμα

ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: «Δεν σκέφτομαι την οικονομική κατάσταση των Αμερικανών» όταν διαπραγματεύομαι με το Ιράν

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Wanda Diamond League ανακοινώνει τη συνεργασία της με τη Zeekr Europe ως επίσημο συνεργάτη μετακίνησης για το 2026

ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ στο Πεκίνο: «Big deals» για ΗΠΑ και Κίνα

