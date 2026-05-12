ΤΡΙΤΗ 12.05.2026 20:37
12.05.2026 19:18

Επεισόδια και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής μετά το ΑΠΘ – Χτύπησαν δύο φοιτητές, 8 προσαγωγές

Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία το απόγευμα της Τρίτη (12/5) για επεισόδια στο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Ομάδα 8-10 ατόμων με κράνη, μαχαίρια και βαριοπούλες εισήλθαν στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής από την κάτω πύλη.

.Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις Άμεσης Δράσης και ΟΠΚΕ οι οποίες εντόπισαν 8 άτομα επί της Δημητσάνας. Σε παρακείμενη καφετέρια βρίσκονταν δύο φοιτητές που δήλωσαν ότι είχαν δέχθηκαν επίθεση.

Προσήχθησαν 8 άτομα στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας, ενώ οι δύο τραυματίες φοιτητές διεκομίσθηκαν με σταθμό ΕΚΑΒ στο Θριάσειο Νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες.

Μετά το ΑΠΘ επεισόδια και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Επίθεση με βαριοπούλες και μαχαίρια – Δύο τραυματίες φοιτητές.

Αυτεπάγγελτη έρευνα για τα επεισόδια στο ΑΠΘ 

Εντωμεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται αυτεπάγγελτη προανάκριση της αστυνομίας για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν το πρωί της Τρίτης, 12/5, στο ΑΠΘ, με την εισαγγελία πρωτοδικών να ενημερώνεται διαρκώς για την πορεία της υπόθεσης.

Κατά την αστυνομία, συνολικά 39 άτομα προσήχθησαν στο πλαίσιο των ερευνών, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκαν όλα ελεύθερα.

Νεότερη ενημέρωση από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου αναφέρει πως επτά τραυματίες διεκομίσθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, αντί για έξι που είχε γίνει αρχικά γνωστό. Πρόκειται για τέσσερις άνδρες και τρεις γυναίκες, ηλικίας από 19 έως 27 ετών.

Ανάμεσά τους, ένας 20χρονος που υπέστη κάταγμα κεφαλής κερκίδας, καθώς και τραύματα σε κεφάλι και θώρακα, με αποτέλεσμα να παραμείνει για νοσηλεία. Οι υπόλοιποι τραυματίες φέρουν κυρίως κακώσεις στα άκρα και εκχυμώσεις, ενώ ένας 27χρονος έχει επιπλέον τραύματα σε κεφάλι και θώρακα. 

