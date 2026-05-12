«Έλα Αλέξη», «Μην βιάζεστε ρε παιδιά»: Το βίντεο που ανέβασε ο Τσίπρας από την εκδήλωση στο Χαλάνδρι (Video)

Ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε και επίσημα στην κεντρική πολιτική σκηνή. Στην χθεσινή εκδήλωση στο Ρεματιάς στο Χαλάνδρι έδωσε το σήμα για την ανασυγκρότηση του χώρου της κεντροαριστεράς, ενώ έδωσε ραντεβού με το πολιτικό του ακροατήριο για τον Ιούνιο, οπότε πιστεύεται ότι θα παρουσιάσει το κόμμα του.

Σε βίντεο με τα παραλειπόμενα από την εκδήλωση στο Χαλάνδρι φαίνονται πολίτες να τον αγκαλιάζουν και να του φωνάζουν «Καλώς ήρθες, πρόεδρε», «Έλα Αλέξη».

«Μην βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουν» απαντάει εκείνος και δίνει υπόσχεση ότι σύντομα «Θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει».

Σε άλλο σημείο ένας ηλικιωμένος του λέει ότι ήρθε από το Κιλκίς για να παρακολουθήσει την εκδήλωση.

«Γκρέμισε τον Μητσοτακισμό», του λέει άλλος.

