Θεσσαλονίκη: Πυροβολισμοί με καραμπίνες σε συμπλοκή στον δήμο Δέλτα – Τρεις τραυματίες

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 12/5, στον οικισμό Ρομά «Αγία Σοφία» του δήμου Δέλτα στη Θεσσαλονίκη, όταν συμπλοκή μεταξύ ατόμων κατέληξε σε πυροβολισμούς με κυνηγετικές καραμπίνες.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 17:00, υπό συνθήκες που ερευνώνται από τις Αρχές, ενώ η αστυνομία ενημερώθηκε στις 17:40, μετά τη μεταφορά των τραυματιών από συγγενικά τους πρόσωπα στο Κέντρο Υγείας Διαβατών.

Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκαν τρεις άντρες από σκάγια. Οι δύο φέρουν ελαφρά τραύματα, ενώ ο τρίτος νοσηλεύεται σε σοβαρότερη κατάσταση. Και οι τρεις διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Η αστυνομική έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

